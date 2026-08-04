На одном колесе и без номеров: опасный заезд мотоциклистов на дороге от Балтэзерса до Юглы попал на видео
В социальных сетях распространяется видео, на котором трое мотоциклистов выполняют опасные трюки на оживленной дороге между Балтэзерсом и Юглой.
На кадрах видно, что практически на всем протяжении маршрута мотоциклисты передвигаются на заднем колесе, неоднократно лавируют между полосами движения и совершают рискованные маневры в условиях интенсивного дорожного движения. Кроме того, на мотоциклах не видно государственных регистрационных номерных знаков.
Подобная манера езды может представлять серьезную опасность не только для самих мотоциклистов, но и для других участников дорожного движения. Водители автомобилей не могут заранее предугадать их дальнейшие действия и своевременно отреагировать на резкие маневры.
Автор видео предложил пользователям социальных сетей высказать свое мнение о произошедшем. Он задал вопрос, представляет ли такая езда серьезную угрозу безопасности дорожного движения или же ее можно считать допустимой, если она не мешает движению других участников.
На данный момент неизвестно, уведомлена ли о случившемся Государственная полиция Латвии и начата ли проверка по факту запечатленных на видео нарушений.