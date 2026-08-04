На праздники в Аглоне назначат дополнительные автобусы и поезда: опубликовано расписание
В дни праздника Успения Пресвятой Девы Марии жителям и паломникам будет проще добраться до Аглоны. На 14 и 15 августа назначены дополнительные автобусные и железнодорожные рейсы, которые помогут справиться с традиционно высоким пассажиропотоком.
Для сообщения Рига - Аглона - Рига в эти дни автобус регионального маршрута Рига - Прейли отправится из Риги в 10:25 и проследует до Аглоны. Обратный рейс из Аглоны запланирован на 16:30. В Прейли автобус прибудет, как и обычно, в 17:05, а в Ригу - в 20:40.
Для сообщения Прейли - Аглона - Прейли 14 августа будет организован дополнительный рейс автобуса, согласованный с прибытием поезда. Автобус отправится из Прейли в 17:27, прибудет на станцию Аглона в 17:55, после чего проследует в центр Аглоны.
После завершения праздничных мероприятий 15 августа будут назначены два дополнительных автобусных рейса из Аглоны - в 01:05 и 15:00. К железнодорожной станции Аглона автобусы прибудут соответственно в 01:25 и 15:20.
Перевозки на указанных маршрутах обеспечивает компания Hansabuss Latvija. Изменения согласованы с Латгальским регионом планирования.
Кроме того, на линии Рига - Даугавпилс назначены два дополнительных железнодорожных рейса. 14 августа поезд отправится из Риги в 14:01 и прибудет в Аглону в 17:40. 15 августа дополнительный поезд отправится из Аглоны в Ригу в 15:30.
Подготовка к празднику в Аглонской базилике начнется уже 11 августа. В течение нескольких дней будут проходить специальные богослужения, рассчитанные в том числе на верующих, которые не смогут принять участие в главных торжествах. Основное праздничное богослужение в честь Успения Пресвятой Девы Марии состоится в Аглоне 15 августа.