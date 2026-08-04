На праздники в Аглоне назначат дополнительные автобусы и поезда: опубликовано расписание

Для сообщения Рига - Аглона - Рига в эти дни автобус регионального маршрута Рига - Прейли отправится из Риги в 10:25 и проследует до Аглоны. Обратный рейс из Аглоны запланирован на 16:30. В Прейли автобус прибудет, как и обычно, в 17:05, а в Ригу - в 20:40.