"Каждый год я слушал сказки": Залужный сделал неожиданное заявление о вступлении Украины в НАТО
Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что не верит во вступление страны в НАТО. По его мнению, Киеву следует делать ставку на новые европейские оборонные союзы, которые только начинают формироваться.
Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный выразил сомнение в том, что Украина когда-либо станет членом НАТО. Такое заявление Залужный сделал во время встречи украинских послов, где его попросили прокомментировать перспективы сотрудничества Украины с Объединенными экспедиционными силами (Joint Expeditionary Force, JEF) - коалицией из десяти стран Северной Европы, созданной для укрепления региональной безопасности.
Отвечая на вопрос, дипломат затронул тему многолетних попыток Украины приблизиться к членству в НАТО.
"Я очень хорошо знаю НАТО. Около 12 лет я лично занимался тем, чтобы мы осваивали стандарты НАТО. И каждый год слушал сказки о том, что вот-вот мы вступим в НАТО. К сожалению, мы туда никогда не вступим", - заявил Залужный.
По его словам, нынешний уровень развития Вооруженных сил Украины не соответствует организации, которая, как он считает, по-прежнему руководствуется доктринами времен Второй мировой войны.
В качестве альтернативы бывший главнокомандующий ВСУ видит участие Украины в новых оборонных союзах, подобных JEF. "Украина присоединится к блокам и альянсам, которые, судя по всему, будут формироваться. Скорее всего, речь пойдет о европейском военном и оборонном блоке", - отметил Залужный.