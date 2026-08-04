"Каждый год я слушал сказки": Залужный сделал неожиданное заявление о вступлении Украины в НАТО

"Я очень хорошо знаю НАТО. Около 12 лет я лично занимался тем, чтобы мы осваивали стандарты НАТО. И каждый год слушал сказки о том, что вот-вот мы вступим в НАТО. К сожалению, мы туда никогда не вступим", - заявил Залужный.