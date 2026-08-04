Более миллиона гостей и фейерверк над Даугавой - каким было 800-летие Риги в 2001 году

В августе 2026 года Риге исполняется 825 лет. Однако многие горожане до сих пор помнят другой круглый юбилей - 800-летие столицы, которое праздновали в 2001 году. Сохранившиеся любительские видеозаписи сегодня выглядят как путешествие в совершенно другую эпоху: еще без смартфонов в руках у каждого зрителя, с модой начала 2000-х, прежними городскими вывесками и Ригой, которая только начинала активно меняться.