Партия "За стабильность!" попытается сместить министра внутренних дел Домбраву
Фото: LETA
Министра внутренних дел Яниса Домбраву хотят отправить в отставку.
В Латвии

Партия "За стабильность!" попытается сместить министра внутренних дел Домбраву

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

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Депутаты партии "За стабильность!" подготовили запрос об отставке министра внутренних дел Яниса Домбравы (Нацобъединение), сообщила представитель партии Светлана Чулкова. Главная причина такого шага - инициатива министра о закрытии пограничного пункта "Патерниеки", что фактически означает закрытие границы с Беларусью.

В настоящее время "За стабильность!" собирает в Сейме подписи депутатов, чтобы подать запрос на рассмотрение. "Мы считаем, что у общества есть право ожидать политической ответственности за принятые решения", - заявила Чулкова.

Как сообщалось, правительство сегодня рассмотрит предложение Министерства внутренних дел (МВД) о приостановке работы пограничного пункта "Патерниеки", что фактически будет означать закрытие единственного автомобильного погранпункта на границе Латвии и Беларуси. В МВД поясняют, что такой шаг необходим для укрепления государственной безопасности, снижения давления нелегальной миграции и более эффективного использования ресурсов Государственной пограничной охраны в условиях длительного миграционного давления.

В настоящее время "Патерниеки" является единственным автомобильным пограничным пунктом на латвийско-белорусской границе. Работу продолжает только железнодорожный пограничный пункт "Индра", через который проходят грузовые поезда.

Темы

БеларусьЗа стабильностьИндраЯнис ДомбраваМинистерство внутренних дел

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