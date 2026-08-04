Партия "За стабильность!" попытается сместить министра внутренних дел Домбраву
Депутаты партии "За стабильность!" подготовили запрос об отставке министра внутренних дел Яниса Домбравы (Нацобъединение), сообщила представитель партии Светлана Чулкова. Главная причина такого шага - инициатива министра о закрытии пограничного пункта "Патерниеки", что фактически означает закрытие границы с Беларусью.
В настоящее время "За стабильность!" собирает в Сейме подписи депутатов, чтобы подать запрос на рассмотрение. "Мы считаем, что у общества есть право ожидать политической ответственности за принятые решения", - заявила Чулкова.
Как сообщалось, правительство сегодня рассмотрит предложение Министерства внутренних дел (МВД) о приостановке работы пограничного пункта "Патерниеки", что фактически будет означать закрытие единственного автомобильного погранпункта на границе Латвии и Беларуси. В МВД поясняют, что такой шаг необходим для укрепления государственной безопасности, снижения давления нелегальной миграции и более эффективного использования ресурсов Государственной пограничной охраны в условиях длительного миграционного давления.
В настоящее время "Патерниеки" является единственным автомобильным пограничным пунктом на латвийско-белорусской границе. Работу продолжает только железнодорожный пограничный пункт "Индра", через который проходят грузовые поезда.
Ранее сообщалось: латвийские автоперевозчики предупреждают, что закрытие единственного автомобильного пункта пропуска на границе с Беларусью приведет к потере транзитных доходов, рабочих мест и грузопотоков, которые могут окончательно уйти в Литву и Польшу.