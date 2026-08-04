Партии "За стабильность!" и "Латвия на первом месте" попытаются сместить министра внутренних дел Домбраву
Депутаты партии "За стабильность!" подготовили запрос об отставке министра внутренних дел Яниса Домбравы (Нацобъединение). Главная причина такого шага - инициатива министра о закрытии пограничного пункта "Патерниеки", что фактически означало бы закрытие границы с Беларусью. Позже к требованию об отставки министра присоединилась партия "Латвия на первом месте".
"Мы считаем, что у общества есть право ожидать политической ответственности за принятые решения", - заявила представитель партии Светлана Чулкова.
Партия "Латвия на первом месте" (ЛПМ) также требует отставки министра внутренних дел Яниса Домбравы (Национальное объединение), сообщил в социальных сетях лидер партии Айнар Шлесерс. Требование об отставке будет подано на следующем заседании Сейма. Шлесерс утверждает, что грузоперевозчики обратились к партиям, выражая недоумение планируемым закрытием пограничного пункта "Патерниеки". Шлесерс считает, что закрытие пункта принесет убытки, это уничтожит бизнес. Он призвал партии, формирующие правительство, отказаться от такого решения.
Как сообщалось, правительство сегодня рассмотрело предложение Министерства внутренних дел (МВД) о приостановке работы пограничного пункта "Патерниеки", что фактически означало закрытие единственного автомобильного погранпункта на границе Латвии и Беларуси. В МВД поясняют, что такой шаг необходим для укрепления государственной безопасности, снижения давления нелегальной миграции и более эффективного использования ресурсов Государственной пограничной охраны в условиях длительного миграционного давления.
Во второй половине дня стало известно, что правительство Латвии пока отказалось от закрытия пункта "Патерниеки" на границе с Беларусью.
В настоящее время "Патерниеки" является единственным автомобильным пограничным пунктом на латвийско-белорусской границе. Работу продолжает только железнодорожный пограничный пункт "Индра", через который проходят грузовые поезда.
Ранее сообщалось: латвийские автоперевозчики предупреждали, что закрытие единственного автомобильного пункта пропуска на границе с Беларусью приведет к потере транзитных доходов, рабочих мест и грузопотоков, которые могут окончательно уйти в Литву и Польшу.