Партии "За стабильность!" и "Латвия на первом месте" попытаются сместить министра внутренних дел Домбраву

Как сообщалось, правительство сегодня рассмотрело предложение Министерства внутренних дел (МВД) о приостановке работы пограничного пункта "Патерниеки", что фактически означало закрытие единственного автомобильного погранпункта на границе Латвии и Беларуси. В МВД поясняют, что такой шаг необходим для укрепления государственной безопасности, снижения давления нелегальной миграции и более эффективного использования ресурсов Государственной пограничной охраны в условиях длительного миграционного давления.