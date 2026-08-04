Перевозчики предупреждают: закрытие границы с Беларусью ударит по экономике Латвии
Латвийские автоперевозчики предупреждают, что закрытие единственного автомобильного пункта пропуска на границе с Беларусью приведет к потере транзитных доходов, рабочих мест и грузопотоков, которые могут окончательно уйти в Литву и Польшу.
Ассоциация автоперевозчиков Latvijas auto направила в Кабинет министров официальные возражения против подготовленного МВД Латвии проекта решения о полном прекращении работы единственного автомобильного пункта пропуска на латвийско-белорусской границе - "Патерниеки".
В организации подчеркнули, что поддерживают жесткие меры против гибридных атак со стороны Беларуси, однако считают, что полное закрытие пограничного пункта станет несоразмерным шагом. По мнению перевозчиков, такое решение нанесет удар прежде всего по латвийским предпринимателям, но не остановит нелегальную миграцию.
Представители ассоциации отмечают, что основная часть нелегальных мигрантов пересекает так называемую "зеленую границу", а не официальные пункты пропуска. Именно на оборудованных пограничных переходах государство наиболее эффективно контролирует перемещение людей и грузов.
Если "Патерниеки" будут закрыты, законные грузопотоки не исчезнут, а просто переместятся на пункты пропуска в Литве и Польше. В результате Латвия, по мнению перевозчиков, потеряет доходы от транзита, рабочие места в Латгале и часть рынка международных перевозок в пользу соседних стран.
В Latvijas auto также указали на недостатки подготовленного проекта. В пояснительной записке, как утверждают представители отрасли, прямо говорится, что альтернативные варианты и соразмерность предлагаемых мер не анализировались, а влияние на экономику фактически не оценивалось, несмотря на то что речь идет о закрытии единственного автомобильного пункта пропуска на всей латвийско-белорусской границе. Кроме того, в проекте отсутствуют сроки действия ограничений и порядок их пересмотра. Из-за срочного рассмотрения документа общественное обсуждение также не проводилось.
Перевозчики напоминают, что пункт пропуска фактически не работает уже с 31 июля из-за технических неполадок. В результате у границы несколько дней остаются десятки грузовых автомобилей, ожидающих возможности пересечения. Председатель правления ассоциации Александр Поцелуйко заявил, что вопрос не должен сводиться к выбору между безопасностью и экономикой.
"Мировая практика показывает, что можно обеспечить и безопасность, и бесперебойное движение грузов. Даже США на границе с Мексикой при миллионах задержаний ежегодно не закрывают грузовые пункты пропуска, а используют сканеры, анализ рисков и современные технологии контроля. Польша в период пика гибридного кризиса также сохранила движение грузов через пункт Корощин. Латвия может действовать столь же разумно - усилить контроль, а не исключать себя с транзитной карты Европы", - подчеркнул Поцелуйко.
Ассоциация призывает правительство перед принятием окончательного решения провести полноценную оценку экономических последствий, разработать режим усиленного контроля с обязательным сканированием грузов, системой анализа рисков и предварительной регистрацией перевозчиков, установить четкие сроки возможного закрытия с регулярным пересмотром ситуации, а также предусмотреть переходный период для уже следующих грузов и механизмы поддержки предприятий, которые понесут убытки.
Кроме того, Latvijas auto попросила предоставить возможность принять участие в заседании Кабинета министров, где будет рассматриваться данный вопрос, и заявила о готовности немедленно начать консультации с МВД, Министерством сообщения и Государственной пограничной охраной.