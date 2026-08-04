Перевозчики предупреждают: закрытие границы с Беларусью ударит по экономике Латвии

В Latvijas auto также указали на недостатки подготовленного проекта. В пояснительной записке, как утверждают представители отрасли, прямо говорится, что альтернативные варианты и соразмерность предлагаемых мер не анализировались, а влияние на экономику фактически не оценивалось, несмотря на то что речь идет о закрытии единственного автомобильного пункта пропуска на всей латвийско-белорусской границе. Кроме того, в проекте отсутствуют сроки действия ограничений и порядок их пересмотра. Из-за срочного рассмотрения документа общественное обсуждение также не проводилось.