Эксперт о сниженном НДС: народ не поймет возврата к старым ценам на хлеб, молоко и курицу

"Постоянно менять ставку было бы неправильно", - сказала она, отвечая на вопрос, следует ли сохранить сниженную ставку НДС на определенные продукты питания и через год. По словам Гулбе, нельзя менять ставку каждые полгода или год, хотя бы потому, что в большинстве стран Европейского союза (ЕС) к продуктам питания применяется сниженный НДС.