Эксперт о сниженном НДС: народ не поймет возврата к старым ценам на хлеб, молоко и курицу
Цены на хлеб, молоко, мясо птицы и яйца упали уже в первый месяц действия сниженного НДС — и теперь эксперты уверены: отмену льгот через год будет трудно объяснить людям.
Сниженную ставку налога на добавленную стоимость (НДС) на определенные продукты питания следовало бы сохранить и после окончания предусмотренного срока, а также ввести сниженную ставку на многие другие продукты питания, сказала в интервью Латвийскому радио руководитель отдела содействия сельскохозяйственному рынку Института агроресурсов и экономики Ингуна Гулбе.
"Постоянно менять ставку было бы неправильно", - сказала она, отвечая на вопрос, следует ли сохранить сниженную ставку НДС на определенные продукты питания и через год. По словам Гулбе, нельзя менять ставку каждые полгода или год, хотя бы потому, что в большинстве стран Европейского союза (ЕС) к продуктам питания применяется сниженный НДС.
Она отметила, что первый месяц действия сниженной ставки НДС на хлеб, молоко, мясо птицы и яйца показал, что цены стали ниже, поэтому отказ от сохранения сниженной ставки будет нелегко объяснить.
Гулбе также считает, что практически ко всем продуктам питания в Латвии следовало бы применять сниженную ставку НДС. "Практически на все [продукты питания] следовало бы снизить [ставку НДС], как это сделано в большинстве стран ЕС", - сказала представитель Института агроресурсов и экономики.
Как сообщалось, с 1 июля к четырем основным группам продуктов питания - хлебу, молоку, мясу птицы и яйцам - применяется сниженная ставка НДС в размере 12% вместо прежних 21%. Сниженная ставка будет действовать один год - до 30 июня 2027 года.