"Это неправда" - Хосам Абу Мери развеял главный миф о латвийских больницах

В интервью передаче "900 sekundes" на канале TV3 министр отметил, что сейчас существует ошибочное представление, будто в каждой больнице доступны все необходимые специалисты. В действительности пациентов иногда переводят из одного медицинского учреждения в другое, из-за чего теряется время. "Сейчас существует иллюзия, что в каждой больнице есть все специалисты. Это неправда", - заявил Хосам Абу Мери.