"Это неправда" - Хосам Абу Мери развеял главный миф о латвийских больницах
Министр здравоохранения Хосам Абу Мери подчеркивает, что планируемая реформа больниц направлена не на закрытие медицинских учреждений, а на более четкое распределение услуг и повышение качества помощи пациентам.
В интервью передаче "900 sekundes" на канале TV3 министр отметил, что сейчас существует ошибочное представление, будто в каждой больнице доступны все необходимые специалисты. В действительности пациентов иногда переводят из одного медицинского учреждения в другое, из-за чего теряется время. "Сейчас существует иллюзия, что в каждой больнице есть все специалисты. Это неправда", - заявил Хосам Абу Мери.
Он пояснил, что Министерство здравоохранения уже более полутора лет работает с каждой больницей индивидуально, оценивая, какие услуги необходимы в конкретном месте и где их можно обеспечить наиболее безопасно.
Говоря о родильном отделении Балвской больницы, министр отметил, что окончательное решение пока не принято. Сейчас рассматривается новая модель медицинской помощи женщинам и детям, в которой будут задействованы разные специалисты.
Абу Мери подчеркнул, что важна не только доступность услуги, но также ее качество и безопасность.
"Если со мной что-то случится, я должен знать, что рядом есть команда, способная помочь", - сказал министр.
По его словам, в этом году существенных изменений в работе родильного отделения Балвской больницы не планируется. В дальнейшем власти будут оценивать, какое решение окажется наиболее подходящим.
Министр признал, что одной из крупнейших проблем латвийского здравоохранения остаются длинные очереди на услуги, оплачиваемые государством. В качестве примера он привел детскую стоматологию, где в некоторых местах пациентам приходится ждать приема очень долго. По его словам, необходимо улучшить доступ пациентов к информации, чтобы люди могли быстро узнать, где нужную услугу можно получить раньше.
Говоря о бюджете на следующий год, Абу Мери подчеркнул, что отрасли здравоохранения необходимо дополнительное финансирование, особенно для повышения зарплат медицинских работников и улучшения помощи онкологическим пациентам. Одновременно министр отметил, что необходимо добиться большей прозрачности системы и более эффективного использования уже имеющихся средств.