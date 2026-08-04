Полиция выпустила обращение к родителям после ареста тренера по подозрению в насилии над детьми

В спортивном клубе сообщили, что подозреваемый несколько лет работал с детьми и подростками, и до этого момента ни родители, ни воспитанники не высказывали в его адрес каких-либо претензий. "Не было ни малейших признаков того, что у тренера могли быть какие-либо злые намерения в отношении детей. Если бы раньше возникли хоть какие-то подозрения, он ни при каких обстоятельствах не работал бы с детьми", - подчеркнул представитель клуба.