Полиция выпустила обращение к родителям после ареста тренера по подозрению в насилии над детьми
Полиция Латвии считает, что число детей, пострадавших от действий арестованного хоккейного тренера, может быть значительно больше, чем предполагалось ранее. Правоохранители призывают родителей и возможных потерпевших незамедлительно связаться со следствием.
Уже на следующий день после задержания суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время он остается под арестом. По мере расследования следователи получили новые материалы и установили обстоятельства, которые позволяют предполагать, что потерпевших может быть значительно больше. В связи с этим полиция просит откликнуться всех, кто мог стать жертвой противоправных действий, а также людей, располагающих какой-либо информацией по этому делу.
Особое внимание правоохранители обращают на родителей детей, посещавших хоккейные лагеря. Связаться с полицией можно по телефонам 63004340 или 112.
Расследование ведется по части 4 статьи 160 Уголовного закона Латвии. Речь идет о действиях сексуального характера, совершенных в целях удовлетворения полового влечения с использованием доверия, авторитета, насилия, угроз либо беспомощного состояния потерпевшего, если преступление совершено в отношении лица младше 16 лет или повлекло тяжкие последствия. За такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до пятнадцати лет с последующим пробационным надзором сроком до пяти лет.
Полиция также сообщила, что подозреваемый уже попадал в поле зрения правоохранительных органов. В 2022 году он фигурировал в материалах, связанных с употреблением наркотических веществ.
Следственные действия продолжаются. Полицейские собирают дополнительные доказательства и проверяют информацию, которая может помочь установить другие возможные эпизоды преступной деятельности. В интересах следствия подробности дела пока не разглашаются.
Правоохранители напоминают родителям о важности регулярно разговаривать с детьми о том, что происходит в школе, на тренировках, в лагерях и во время других занятий. Такие беседы помогают своевременно выявить возможные случаи противоправных действий.
Ранее представитель одного из детско-юношеских спортивных клубов рассказал агентству LETA, что о возможном сексуальном насилии со стороны тренера ему сообщил родитель одного из воспитанников. После этого клуб незамедлительно проинформировал Государственную полицию. Сотрудники полиции прибыли в спортивный лагерь, где тренировались дети в возрасте от восьми до десяти лет, провели необходимые процессуальные действия и задержали тренера.
В спортивном клубе сообщили, что подозреваемый несколько лет работал с детьми и подростками, и до этого момента ни родители, ни воспитанники не высказывали в его адрес каких-либо претензий. "Не было ни малейших признаков того, что у тренера могли быть какие-либо злые намерения в отношении детей. Если бы раньше возникли хоть какие-то подозрения, он ни при каких обстоятельствах не работал бы с детьми", - подчеркнул представитель клуба.