Три года без Ланы: как сегодня выглядит могила жены Раймонда Паулса
Сегодня, 4 августа, исполняется три года со дня смерти любви всей жизни маэстро Раймонда Паулса - его супруги Ланы Паулы (1939-2023). Место упокоения Ланы на кладбище Лачупес украшает памятник с клавишами рояля и четырьмя красными бегониями.
Брак Паулсов длился более 60 лет, и сам маэстро не раз признавал, что главным секретом их семейной жизни были мудрость жены и ее умение сохранять спокойствие в семье. "Это было чудо, как она смогла тогда все это выдержать", - говорил он, вспоминая и тот период, когда в его собственной жизни царили богемный образ жизни и алкоголь. Без терпения и жизненной мудрости Ланы все могло сложиться совершенно непредсказуемо. У супругов есть дочь Анете, которая подарила родителям двух внучек - Аннемарию и Монику.
Сейчас Лана покоится в семейном захоронении Паулсов на кладбище Лачупес, где установлен памятник, созданный скульптором Ояром Фелдбергсом. Первоначальную идею разработала сестра Раймонда Паулса, художница по текстилю Эдите Паула-Вигнере, обсуждая ее вместе с братом. Главным желанием маэстро было, чтобы памятник был простым и без излишней роскоши. В центре памятника находятся три символические клавиши рояля, отражающие не только жизнь маэстро в музыке, но и его общую историю с Ланой.
"Лане принадлежит первая клавиша, мне самому будет вторая. Это выражение уважения и любви - эта женщина этого заслужила. Этот памятник я установил, думая о Лане и о нас обоих", - рассказывал Паулс о своем замысле. Результатом он доволен: "Получилось, вышло просто, без каких-либо фигур, ангелочков. Только клавиши рояля".
И сейчас, спустя три года после ухода Ланы из жизни, место ее упокоения на кладбище Лачупес выглядит сдержанным, ухоженным и аккуратным. Как убедился журнал Kas Jauns, могилу украшают четыре ярко-красные бегонии, придающие ей живость и цвет. Хотя памятник лишен излишней роскоши, его трудно не заметить - он выделяется и привлекает внимание уже с главной дорожки кладбища Лачупес. Памятник с символическими клавишами рояля напоминает о Лане и ее особом месте в жизни маэстро.
Рядом находится и семейное захоронение рода Паулсов, где покоятся родители Раймонда Паулса - Волдемарс и Алма, сестра Эдите Паула-Вигнере, ее сын Паулс Вигнерс, а также брат Раймонда и Эдите - Гунарс Паулс. Ранее маэстро признавался, что рад возможности устроить место упокоения Ланы рядом с могилами родителей. "Прямо рядом! Мы все там, вся мафия Паулсов!" Маэстро также рассказывал, что регулярно посещает кладбище Лачупес. Хотя сам он уже не водит автомобиль, родственники отвозят его туда, чтобы навестить и Лану, и родителей.