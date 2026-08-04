Три года без Ланы: как сегодня выглядит могила жены Раймонда Паулса

Брак Паулсов длился более 60 лет, и сам маэстро не раз признавал, что главным секретом их семейной жизни были мудрость жены и ее умение сохранять спокойствие в семье. "Это было чудо, как она смогла тогда все это выдержать", - говорил он, вспоминая и тот период, когда в его собственной жизни царили богемный образ жизни и алкоголь. Без терпения и жизненной мудрости Ланы все могло сложиться совершенно непредсказуемо. У супругов есть дочь Анете, которая подарила родителям двух внучек - Аннемарию и Монику.