Исследование показало, что популярные ИИ-чатботы иногда повторяют российскую пропаганду
Популярные чат-боты с искусственным интеллектом могут не только ошибаться, но и использовать российские пропагандистские материалы как источник информации. К такому выводу пришли британские исследователи после серии специальных тестов.
Популярные чат-боты на основе искусственного интеллекта не всегда способны отличить достоверные сведения от российской пропаганды. Такой вывод содержится в новом исследовании британского аналитического центра Demos. Эксперты протестировали пять широко используемых моделей искусственного интеллекта, задав им десятки вопросов, основанных на распространенных российских дезинформационных нарративах.
Выяснилось, что в некоторых случаях чат-боты ссылались на пропагандистские ресурсы как на легитимные источники информации или повторяли содержащиеся в них ложные утверждения без необходимого пояснения и контекста.
По мнению исследователей, главная проблема заключается не в том, что искусственный интеллект иногда ошибается. Гораздо большую тревогу вызывает то, что кампании по распространению дезинформации все чаще направлены на влияние не только на людей, но и на сами системы искусственного интеллекта. Массовая публикация пропагандистских материалов в интернете повышает вероятность того, что они попадут в источники, используемые ИИ.
Вместе с тем результаты исследования нельзя назвать однозначными. Более половины ответов, полученных от протестированных моделей, отвергали ложные утверждения или прямо указывали на их недостоверность. Однако часть систем все же использовала источники, находящиеся под санкциями или связанные с операциями влияния Кремля, не объясняя их происхождение.
Авторы исследования подчеркивают, что ответы искусственного интеллекта не следует воспринимать как безусловную истину. Особенно это касается тем, связанных с политикой, вооруженными конфликтами и другими общественно значимыми событиями. В таких случаях информацию рекомендуется проверять по нескольким надежным источникам.