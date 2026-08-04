Исследование показало, что популярные ИИ-чатботы иногда повторяют российскую пропаганду

По мнению исследователей, главная проблема заключается не в том, что искусственный интеллект иногда ошибается. Гораздо большую тревогу вызывает то, что кампании по распространению дезинформации все чаще направлены на влияние не только на людей, но и на сами системы искусственного интеллекта. Массовая публикация пропагандистских материалов в интернете повышает вероятность того, что они попадут в источники, используемые ИИ.