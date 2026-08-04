Мы должны обозначить границы: эксперт объяснил, как избежать конфликтов между местными и приезжими

Экономист Эдгар Черковскис в эфире программы "Preses klubs" поделился своим многолетним опытом работы со студентами из Шри-Ланки и Индии и рассказал, с какими трудностями сталкивается процесс интеграции людей из других культур в Латвии. По словам эксперта, работать с иностранными студентами ему пришлось с 2014-2015 годов, и за это время он убедился, что культурные различия проявляются не только в бытовых привычках, но и в отношении к учебе, дисциплине и общественным нормам. "У них совершенно другое отношение к учебному процессу, к планированию времени, к порядку в аудиториях, к порядку на улице, к личной гигиене и многому другому".