Мы должны обозначить границы: эксперт объяснил, как избежать конфликтов между местными и приезжими
Иностранцы, приезжающие в Латвию, должны уважать местные законы и традиции, а государству и обществу необходимо четко объяснять правила поведения. Такое мнение в эфире TV24 высказал экономист Эдгар Черковскис, опираясь на многолетний опыт работы с зарубежными студентами.
Экономист Эдгар Черковскис в эфире программы "Preses klubs" поделился своим многолетним опытом работы со студентами из Шри-Ланки и Индии и рассказал, с какими трудностями сталкивается процесс интеграции людей из других культур в Латвии. По словам эксперта, работать с иностранными студентами ему пришлось с 2014-2015 годов, и за это время он убедился, что культурные различия проявляются не только в бытовых привычках, но и в отношении к учебе, дисциплине и общественным нормам. "У них совершенно другое отношение к учебному процессу, к планированию времени, к порядку в аудиториях, к порядку на улице, к личной гигиене и многому другому".
Черковскис считает, что приезжающим необходимо с самого начала ясно объяснять, какие правила действуют в Латвии. "Мы должны твердо придерживаться того, что здесь Рига, здесь Латвия, и здесь нельзя позволять себе то, что они могут позволить, например, в своих странах". Во время обсуждения ведущий заметил, что, возможно, часть подобного поведения недопустима и на родине приезжих, но они позволяют себе больше именно за границей. Экономист согласился с этим и подчеркнул, что подобные вопросы нельзя оставлять без внимания.
"Я часто смотрю на то, что происходит на улицах, как они передвигаются на этих электровелосипедах. Это чрезвычайно опасно. Скорость достигает 20-25 километров в час, велосипед тяжелый, сам человек тоже. Если произойдут первые случаи, когда будет сбит ребенок или случится что-то подобное, это просто недопустимо", - считает Черковскис. По его мнению, успешная интеграция зависит не только от самих приезжих. В этом процессе должны участвовать университеты, работодатели, полиция и общество в целом.
"Все зависит и от нашего отношения - как мы будем обучать, как будем разговаривать с людьми и как обозначим границы".
Экономист убежден, что каждый, кто приезжает жить в другую страну, обязан уважать местные традиции и нормы поведения. "Всегда нужно помнить, что они здесь гости. Если ты гость, ты должен вести себя так, как здесь принято. Ты не можешь диктовать свои правила. Когда мы приезжаем в другие страны, мы соблюдаем их культуру и их обычаи. Поэтому, пожалуйста, делайте то же самое и у нас".
Черковскис считает, что последовательная реакция общества способна изменить ситуацию. "Если один сделает замечание, второй, третий - например, что нельзя ездить по тротуару, - тогда, думаю, они это поймут."
Он также отметил, что среди представителей иностранных общин хорошо работает внутренняя коммуникация.
"Я заметил, что у них очень хорошо работает внутренняя коммуникация. Они прекрасно общаются между собой, и информация распространяется очень быстро. Они отлично знают, что можно себе позволить, а что нельзя".
По словам экономиста, такой механизм можно использовать и в процессе интеграции: если правила будут четкими, понятными и одинаково применяться ко всем, приезжие быстро адаптируются к требованиям латвийского общества.
В заключение Черковскис подчеркнул, что уважение к местным законам, традициям и взаимное уважение являются основой мирного сосуществования. "Если мы будем чаще напоминать, что у нас есть свои правила и что здесь нужно вести себя так, как принято у нас, а не так, как кому-то хочется, тогда, думаю, мы сможем жить немного дружнее".