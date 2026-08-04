"Мы возвращались домой только поспать": латвийцы вспоминают яркие моменты детства

Публикация быстро собрала множество комментариев и превратилась в настоящий поток теплых воспоминаний о лете в деревне, дворовых друзьях и развлечениях, для которых не требовались ни интернет, ни гаджеты. Одни вспоминали популярную школьную игру с фантиками на подоконнике, другие - кусок белого хлеба со сметаной и сахаром, который казался настоящим лакомством, а также прыжки через резинку, когда во дворе собирались целые компании детей. "Мы возвращались домой, только чтобы спать или когда уже от голода сводило живот, потому что боялись, что обратно не выпустят. Кажется, сейчас все наоборот", - отметили в комментариях.