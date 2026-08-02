Люди пытались выбраться из салона среди осколков - подробности тяжелой аварии с трамваем в Иманте

Оперативные службы оцепили перекресток улиц Слокас и Даммес, в центре которого находились трамвай и грузовик Dobeles dzirnavnieks. Молодые люди, наблюдавшие за работой служб, рассказали, что трамвай двигался в сторону центра, а грузовой автомобиль ехал ему навстречу. Не убедившись в безопасности, водитель повернул направо и начал пересекать рельсы, после чего получил сильный удар в свою сторону, сообщает "Degpunktā".