Люди пытались выбраться из салона среди осколков - подробности тяжелой аварии с трамваем в Иманте
В понедельник движение трамваев первого маршрута было нарушено примерно на три часа. Автомобильное движение на перекрестке улиц Слокас и Даммес в Иманте также оказалось затруднено. Водитель грузовика, пересекая трамвайные пути, не убедился в безопасности маневра. Трамвай врезался в грузовой автомобиль со стороны водительской двери. В результате аварии пострадали пять человек, двоих после осмотра медики доставили в больницу.
Оперативные службы оцепили перекресток улиц Слокас и Даммес, в центре которого находились трамвай и грузовик Dobeles dzirnavnieks. Молодые люди, наблюдавшие за работой служб, рассказали, что трамвай двигался в сторону центра, а грузовой автомобиль ехал ему навстречу. Не убедившись в безопасности, водитель повернул направо и начал пересекать рельсы, после чего получил сильный удар в свою сторону, сообщает "Degpunktā".
"Я почувствовал два удара. Потом посмотрел вперед, а повсюду было стекло", - рассказал пассажир трамвая Кевин.
После столкновения в салоне началась сильная давка. Салон и вещи сидевших впереди пассажиров были усыпаны осколками стекла. Все старались как можно быстрее выбраться из транспорта, однако водитель трамвая не мог выпустить людей.
"Я поняла, что оборвался электрический провод и пахло газом. Пожилым людям стало плохо из-за сильного стресса", - рассказала Паула, наблюдавшая за произошедшим со стороны.
На место аварии прибыли три бригады медиков, которые оказали помощь пяти людям. Позднее двоих пострадавших в состоянии средней тяжести доставили в медицинские учреждения.
Среди госпитализированных оказался водитель грузовика. После удара он был сильно оглушен и не смог самостоятельно выбраться из автомобиля.
"Медики помогли водителю выбраться. Сам он не мог. Все лицо было в стекле и крови", - рассказал Кевин.
Местные жители утверждают, что столкновения на этом перекрестке происходят не впервые. После очередной аварии вновь прозвучало предложение установить на недавно перестроенном участке светофоры - как минимум возле трамвайных путей.
Полиция продолжает выяснять точные обстоятельства аварии. В Управлении транспортной инфраструктуры Рижской думы сообщили, что установка светофора на этом перекрестке сейчас не планируется.