"Ковида больше нет, пора возвращаться": премьер хочет, чтобы госслужащие работали в офисах

Премьер отметил, что его личный опыт свидетельствует о трудностях с тем, чтобы застать сотрудников на рабочих местах не только по пятницам, но и в другие будние дни. Поэтому он поручил подготовить обзор организации удаленной работы в государственном секторе и оценить возможности более широкого возвращения к очной работе.