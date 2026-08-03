"Ковида больше нет, пора возвращаться": премьер хочет, чтобы госслужащие работали в офисах
Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс поручил Министерству финансов оценить практику удаленной работы в государственном управлении, указав на необходимость возвращения большинства сотрудников госучреждений к очной работе.
По словам Кулбергса, практика удаленной работы, введенная во время пандемии COVID-19, в ряде государственных учреждений сохранилась в слишком широком масштабе. Это создает неудобства для жителей, которым необходимо получить государственные услуги или связаться с должностными лицами.
Премьер отметил, что его личный опыт свидетельствует о трудностях с тем, чтобы застать сотрудников на рабочих местах не только по пятницам, но и в другие будние дни. Поэтому он поручил подготовить обзор организации удаленной работы в государственном секторе и оценить возможности более широкого возвращения к очной работе.
По словам главы правительства, в отдельных случаях исключения могут быть сохранены, например для некоторых специалистов в сфере информационных технологий или других специфических должностей. Однако в целом сотрудники государственных учреждений должны быть доступны на своих рабочих местах.
"Ковида больше нет, пора возвращаться и работать на месте", - подчеркнул Кулбергс.
Инициативу премьера поддержал и министр экономики Виктор Валайнис. По его мнению, удаленная работа в государственном управлении получила слишком широкое распространение. Он отметил, что в Министерстве экономики и Министерстве земледелия эта практика уже была ограничена - возможность работать удаленно в отдельных случаях может предоставляться только по решению руководителя учреждения.
Валайнис подчеркнул, что удаленная работа изначально была временной мерой периода пандемии COVID-19, однако государственный сектор так и не отказался от нее полностью. По его мнению, именно очная работа должна стать основным принципом для всех государственных учреждений.
Министр также выразил сомнения в возможности полноценно контролировать рабочий процесс при удаленном режиме, поэтому полностью поддержал предложение премьер-министра пересмотреть действующий порядок.
Конкретные сроки возможных изменений политики коалиции в понедельник не назвали. Министерству финансов поручено подготовить оценку практики удаленной работы в государственном управлении, а также определить возможные исключения.