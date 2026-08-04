Ринкевич колеблется: президент Латвии еще не решил судьбу спорного закона о торговле
Поправки, которые должны укрепить позиции латвийских производителей в магазинах и изменить расчеты между поставщиками и торговцами, вызвали серьезные разногласия. Теперь окончательное решение зависит от президента Эдгара Ринкевича, который пока не решил, провозглашать ли закон.
Поправки к закону должны способствовать тому, чтобы товары, произведенные в Латвии, занимали больше места на полках магазинов, принадлежащих иностранным предпринимателям в Латвии. Комиссия Сейма по народному хозяйству заявила, что нынешние "изменения являются частью более широких мер по содействию честной конкуренции и прозрачному ценообразованию в розничной торговле продуктами питания. Проще говоря, в отношениях между поставщиками товаров (производителями или посредниками) и торговцами должны произойти два изменения. Во-первых, срок, в течение которого продавцы должны вернуть поставщикам деньги за проданные товары, должен быть сокращен как минимум до 20 дней. 20-дневный срок уже прописан в законе, но с оговоркой, что стороны могут договориться о другом, то есть более длительном сроке, пишет Nra.lv.
Теперь Сейм снял такую оговорку. Во-вторых, были уточнены условия, при которых поставщики и торговцы могут уменьшать объемы товаров, которые первые обязались поставить, а вторые продать. Если допустимые отклонения от договоров будут сформулированы в законе, то сторонам не придется тратить время и силы на споры и даже обращение в суд. "На наш взгляд, принятые поправки являются значительным шагом к более справедливым отношениям в цепочке поставок продовольствия", - сказал председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роландс Фелдманис.
"Мы положительно оцениваем то, что законодатель и Министерство экономики прислушались к аргументам отрасли и были готовы искать решения", - заявила председатель совета Латвийской федерации предприятий пищевой промышленности Инара Шуре.
Янис Дубултс из Латвийской ассоциации торговцев продуктами питания обосновал свое несогласие с поправками главным образом тем, что в них не было включено, но что следовало бы включить. Во-первых, чем дальше, тем лучше, чтобы стороны могли подготовиться к реализации закона. Во-вторых, цель запрета недобросовестной торговой практики состоит не в защите производителей от торговцев, а в защите более слабой стороны от более сильной. Баланс сил между сторонами меняется от случая к случаю, и более слабой стороной могут оказаться торговцы. В частности, торговые предприятия, как правило, меньше по масштабу, чем международные оптовики, которые оперируют большими денежными средствами и ресурсами, а есть еще владельцы малых сетей и отдельных магазинов, по сравнению с которыми даже местные производители выглядят гигантами.