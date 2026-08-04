Ринкевич колеблется: президент Латвии еще не решил судьбу спорного закона о торговле

Янис Дубултс из Латвийской ассоциации торговцев продуктами питания обосновал свое несогласие с поправками главным образом тем, что в них не было включено, но что следовало бы включить. Во-первых, чем дальше, тем лучше, чтобы стороны могли подготовиться к реализации закона. Во-вторых, цель запрета недобросовестной торговой практики состоит не в защите производителей от торговцев, а в защите более слабой стороны от более сильной. Баланс сил между сторонами меняется от случая к случаю, и более слабой стороной могут оказаться торговцы. В частности, торговые предприятия, как правило, меньше по масштабу, чем международные оптовики, которые оперируют большими денежными средствами и ресурсами, а есть еще владельцы малых сетей и отдельных магазинов, по сравнению с которыми даже местные производители выглядят гигантами.