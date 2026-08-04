Проект не по карману: Латвия запросит отсрочку по модернизации трассы Via Baltica

Министерство сообщения и государственное предприятие Latvijas Valsts ceļi продолжают уделять приоритетное внимание развитию участков Via Baltica, входящих в сеть TEN-T, однако выполнить все требования регламента к 2030 году сложно из-за нехватки финансирования и сроков. Регламент TEN-T предусматривает возможность запросить у Европейской комиссии исключения из определенных требований в обоснованных случаях, если интенсивность движения не превышает 10 000 автомобилей в день. Это относится к северной части Via Baltica в направлении эстонской границы и другим участкам основной сети TEN-T, и Латвия подготовит соответствующие запросы об исключениях, сообщили в Минсообщения.