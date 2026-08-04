Проект не по карману: Латвия запросит отсрочку по модернизации трассы Via Baltica
После череды тяжелых аварий на Via Baltica вновь возник вопрос, почему один из важнейших международных транспортных коридоров Латвии до сих пор остается дорогой с одной полосой в каждом направлении. Полностью привести трассу к европейским требованиям к 2030 году власти, вероятно, не успеют.
В последние годы на международной автомагистрали Via Baltica в Латвии неоднократно происходили серьезные аварии, в том числе несколько лобовых столкновений со смертельным исходом. Хотя каждая авария имеет свои непосредственные причины, возникают и вопросы о соответствии дорожной инфраструктуры объему движения - интенсивный международный поток грузовых и легковых автомобилей по-прежнему проходит по дороге с одной полосой движения в каждом направлении, пишет Nra.lv.
Via Baltica - это не просто одна из главных дорог Латвии. Это коридор основной сети Трансъевропейской транспортной сети (TEN-T), соединяющей страны Балтии с остальной Европой, для которой Европейский союз уже более десяти лет устанавливает особые требования в отношении безопасности дорожного движения, пропускной способности и качества инфраструктуры. Согласно Регламенту TEN-T, основная часть европейской транспортной сети должна быть завершена к 31 декабря 2030 года. Одновременно регламент предусматривает возможность отступлений от установленных в нем условий, таких как критерий интенсивности движения.
Министерство сообщения и государственное предприятие Latvijas Valsts ceļi продолжают уделять приоритетное внимание развитию участков Via Baltica, входящих в сеть TEN-T, однако выполнить все требования регламента к 2030 году сложно из-за нехватки финансирования и сроков. Регламент TEN-T предусматривает возможность запросить у Европейской комиссии исключения из определенных требований в обоснованных случаях, если интенсивность движения не превышает 10 000 автомобилей в день. Это относится к северной части Via Baltica в направлении эстонской границы и другим участкам основной сети TEN-T, и Латвия подготовит соответствующие запросы об исключениях, сообщили в Минсообщения.