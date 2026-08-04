Проект не по карману: Латвия запросит отсрочку по модернизации трассы Via Baltica
Фото: EPA/Scanpix
Via Baltica в Литве.
В Латвии

Проект не по карману: Латвия запросит отсрочку по модернизации трассы Via Baltica

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

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После череды тяжелых аварий на Via Baltica вновь возник вопрос, почему один из важнейших международных транспортных коридоров Латвии до сих пор остается дорогой с одной полосой в каждом направлении. Полностью привести трассу к европейским требованиям к 2030 году власти, вероятно, не успеют.

В последние годы на международной автомагистрали Via Baltica в Латвии неоднократно происходили серьезные аварии, в том числе несколько лобовых столкновений со смертельным исходом. Хотя каждая авария имеет свои непосредственные причины, возникают и вопросы о соответствии дорожной инфраструктуры объему движения - интенсивный международный поток грузовых и легковых автомобилей по-прежнему проходит по дороге с одной полосой движения в каждом направлении, пишет Nra.lv.

Via Baltica - это не просто одна из главных дорог Латвии. Это коридор основной сети Трансъевропейской транспортной сети (TEN-T), соединяющей страны Балтии с остальной Европой, для которой Европейский союз уже более десяти лет устанавливает особые требования в отношении безопасности дорожного движения, пропускной способности и качества инфраструктуры. Согласно Регламенту TEN-T, основная часть европейской транспортной сети должна быть завершена к 31 декабря 2030 года. Одновременно регламент предусматривает возможность отступлений от установленных в нем условий, таких как критерий интенсивности движения.

Министерство сообщения и государственное предприятие Latvijas Valsts ceļi продолжают уделять приоритетное внимание развитию участков Via Baltica, входящих в сеть TEN-T, однако выполнить все требования регламента к 2030 году сложно из-за нехватки финансирования и сроков. Регламент TEN-T предусматривает возможность запросить у Европейской комиссии исключения из определенных требований в обоснованных случаях, если интенсивность движения не превышает 10 000 автомобилей в день. Это относится к северной части Via Baltica в направлении эстонской границы и другим участкам основной сети TEN-T, и Латвия подготовит соответствующие запросы об исключениях, сообщили в Минсообщения. 

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Via BalticaЕвропейский союзLatvijas valsts ceļiNra.lvМинистерство сообщенияЛатвия

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