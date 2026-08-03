В Латвии участились случаи пропажи грибников в лесу: спасатели задействуют дроны

В этом году Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС) уже получила 28 звонков о случаях, когда люди заблудились в лесу; в поисках всё чаще используются дроны. Глядя под ноги в поисках следующего гриба, легко не заметить, как глубоко в лес вы уже зашли. Одна тропа, еще один поворот, и привычного пути уже нет, пишет Lsm.lv. "В одиночку, никому ничего не говоря, люди идут в лес практически неподготовленными. Было много случаев, когда батарея телефона была практически разряжена, и на последних остатках человек смог приблизительно сообщить, что заблудился и где именно, а дальнейшая поисковая операция проводилась без использования мобильных телефонов, исключительно на основе звуковых сигналов и криков", - говорит дежурный офицер Латгальского отделения ГПСС майор Эдгарс Керубин.