Во вторник Латвию ждет сухая погода и до +27 градусов
Во вторник Латвию ждет по-летнему теплый и спокойный день без дождей. Воздух местами прогреется до +27 градусов, однако ночью в отдельных регионах может образоваться туман.
В ночь на вторник небо временами будут закрывать облака, однако осадков не ожидается. При слабом ветре в отдельных регионах образуется туман. Температура воздуха опустится до +9...+14 градусов, немного теплее будет только на побережье Рижского залива.
В Риге ночью сохранится сухая погода, небо временами будут закрывать облака. Будет дуть слабый ветер, температура воздуха понизится до +14...+16 градусов.
Во вторник ожидается спокойная погода. Небо будет частично облачным, осадков не прогнозируется, будет дуть слабый ветер. На большей части территории страны воздух прогреется до +24...+27 градусов, лишь местами на побережье температура будет примерно на градус ниже.
Тем, кто планирует провести день на улице, важно помнить, что в середине дня индекс ультрафиолетового излучения будет средним.
В Риге дождя не ожидается, будет дуть слабый ветер, а воздух прогреется до +25...+26 градусов.