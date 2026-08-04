Latvenergo утверждает, что сегодня в латвийской энергетике - особый день

Первые серьезные дискуссии о развитии гидроэнергетики и использовании водных ресурсов Даугавы для производства электроэнергии начались еще в 1921 году, когда в Сейме обсуждалась идея строительства ГЭС у острова Доле. Однако стремительный рост потребления электроэнергии, особенно в Риге, изменил приоритеты: были расширены мощности Рижской электростанции на Андрейсале, а также выделены средства на модернизацию существующих электростанций и электросетей.