Latvenergo утверждает, что сегодня в латвийской энергетике - особый день
Как сообщает предприятие Latvenergo, 4 августа 1936 года Совет министров Латвии принял, а президент государства Карлис Улманис подписал закон о строительстве Кегумской гидроэлектростанции. Это решение стало важной вехой в истории Латвии.
Документ утвердил заключенный 1 августа договор между правительством Латвии и шведскими компаниями о строительстве ГЭС на Даугаве у Кегумса. Однако этому событию предшествовала длительная подготовка.
Первые серьезные дискуссии о развитии гидроэнергетики и использовании водных ресурсов Даугавы для производства электроэнергии начались еще в 1921 году, когда в Сейме обсуждалась идея строительства ГЭС у острова Доле. Однако стремительный рост потребления электроэнергии, особенно в Риге, изменил приоритеты: были расширены мощности Рижской электростанции на Андрейсале, а также выделены средства на модернизацию существующих электростанций и электросетей.
В 1925 году Национальный комитет Латвии Всемирной энергетической конференции приступил к разработке плана электрификации страны, уделив особое внимание использованию энергетического потенциала Даугавы. Одновременно государственная политика в сфере освоения гидроресурсов становилась все более целенаправленной.
Интерес к проекту проявили несколько иностранных компаний. Наиболее успешным оказалось сотрудничество с американской The Foundation Company, с которой в октябре 1932 года был заключен договор на исследование Даугавы, выбор площадки и разработку проекта ГЭС. В качестве места строительства был выбран Кегумс благодаря благоприятным геологическим условиям. Основание из прочных доломитов, мергеля и глины позволяло выдержать вес плотины, сооружений станции и давление воды будущего водохранилища.
Однако последствия мирового экономического кризиса помешали привлечению необходимого финансирования, и проект был отложен. В 1934 году латвийское правительство начало переговоры со шведскими компаниями, после чего работа над проектом значительно ускорилась.
1 октября 1935 года шведское проектное бюро Vattenbyggnadsbyran представило проект гидроэлектростанции. Его рассмотрели ведущие латвийские инженеры того времени, которые признали проект соответствующим поставленным задачам. После этого был заключен договор со строительной компанией Svenska Entreprenad AB из Стокгольма, а закон о строительстве первой гидроэлектростанции на Даугаве окончательно закрепил решение о начале работ.
"Строительство Кегумской ГЭС стало одним из крупнейших инфраструктурных проектов довоенной Латвии. Общество восприняло его с большим энтузиазмом, считая важным шагом на пути к развитию современной экономики и укреплению энергетической независимости страны", - отмечает Latvenergo.