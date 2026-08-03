Цифра солидная: портал Latvija.lv рассказал о числе доступных для населения электронных услуг
В этом году государственный портал электронных услуг Latvija.lv отмечает 20-летний юбилей.
Как сообщает Госагентство цифрового развития (Valsts digitālās attīstības aģentūra - VDAA), за два десятилетия портал превратился в единую точку доступа к цифровым государственным услугам и информации, обеспечивая жителям и предпринимателям удобное и безопасное электронное взаимодействие с государством.
Портал стал общедоступным 3 августа 2006 года. Первоначально он представлял собой каталог ссылок на государственные и муниципальные услуги, где пользователи могли найти информацию о порядке их получения, необходимых документах и условиях обращения в учреждения.
Со временем Latvija.lv превратился в современную цифровую платформу, объединяющую электронные государственные услуги, систему e-adrese, электронные счета (e-rēķini) и другие цифровые решения для жителей, бизнеса и государственных учреждений. В настоящее время в цифровом формате можно оформить и (или) получить более 4000 государственных услуг с использованием различных электронных каналов, включая электронные услуги, e-adrese, электронные формы, сайты, мобильные приложения и информационные системы государственных учреждений.
"Сегодня Latvija.lv — это уже не просто портал государственных услуг, а цифровой мост между государством и обществом, который помогает жителям и предпринимателям быстрее, удобнее и понятнее получать необходимые услуги и информацию", - сообщает VDAA.
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