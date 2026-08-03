Цифра солидная: портал Latvija.lv рассказал о числе доступных для населения электронных услуг

Со временем Latvija.lv превратился в современную цифровую платформу, объединяющую электронные государственные услуги, систему e-adrese, электронные счета (e-rēķini) и другие цифровые решения для жителей, бизнеса и государственных учреждений. В настоящее время в цифровом формате можно оформить и (или) получить более 4000 государственных услуг с использованием различных электронных каналов, включая электронные услуги, e-adrese, электронные формы, сайты, мобильные приложения и информационные системы государственных учреждений.