В августе 18 круизных лайнеров привезут в Ригу 25 000 туристов

16 августа в Ригу впервые зайдет Scenic Eclipse II - один из самых современных в мире экспедиционных круизных лайнеров, который называют "яхтой для открытий". Судно длиной 168 метров было введено в эксплуатацию в 2023 году и рассчитано максимум на 228 пассажиров. Оно сочетает комфорт пятизвездочного отеля с возможностью посещать места, недоступные для крупных круизных кораблей.