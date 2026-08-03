В августе 18 круизных лайнеров привезут в Ригу 25 000 туристов
Август станет одним из самых насыщенных месяцев круизного сезона в Риге. В столичный порт зайдут 18 лайнеров, включая три новейших роскошных судна, а общее число иностранных туристов превысит 25 000 человек.
Особенностью августа станет большое количество заходов роскошных и экспедиционных круизных судов. Несколько лайнеров посетят Ригу повторно, а пять раз за месяц - 10, 11, 16, 19 и 30 августа - в порту одновременно будут находиться сразу два круизных судна.
Самым крупным лайнером месяца станет Sapphire Princess водоизмещением почти 116 тысяч брутто-регистровых тонн, а самым компактным - экспедиционный лайнер Clio водоизмещением чуть более 3,5 тысячи тонн.
Как и прежде, наиболее активно Ригу будут посещать суда американских круизных компаний, среди которых Norwegian Cruise Line, Princess Cruises, Regent Seven Seas Cruises, Silversea Cruises и Grand Circle Cruise Line.
Главным событием месяца станет первый визит сразу трех новейших круизных лайнеров класса люкс.
16 августа в Ригу впервые зайдет Scenic Eclipse II - один из самых современных в мире экспедиционных круизных лайнеров, который называют "яхтой для открытий". Судно длиной 168 метров было введено в эксплуатацию в 2023 году и рассчитано максимум на 228 пассажиров. Оно сочетает комфорт пятизвездочного отеля с возможностью посещать места, недоступные для крупных круизных кораблей.
27 августа в столичный порт впервые прибудет Seven Seas Grandeur, флагман круизной компании Regent Seven Seas Cruises. Судно считается одним из самых роскошных океанских лайнеров в мире. На его борту могут разместиться до 744 пассажиров, которых обслуживают 548 членов экипажа. Все 372 каюты оборудованы собственными балконами.
Еще одной премьерой станет заход лайнера Explora III, который состоится 30 августа. Судно было введено в эксплуатацию всего в июле этого года и стало первым лайнером компании Explora Journeys, работающим на сжиженном природном газе (LNG). Корабль длиной 268 метров способен принять до 900 пассажиров, а все каюты имеют собственные террасы.
Круизный сезон в Риге уже демонстрирует уверенный рост. С начала года и до конца июля латвийскую столицу посетили около 90 тысяч иностранных туристов, прибывших на круизных судах. Больше всего гостей приехало из Германии, США, Великобритании и Финляндии.
Всего с начала сезона Рижский порт принял уже 55 круизных лайнеров, что примерно на 15% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.