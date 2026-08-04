В Европе уменьшается число краж со взломом. А что в Латвии?

Статистика показывает устойчивую тенденцию к снижению подобных преступлений за последнее десятилетие. В 2024 году число краж со взломом оказалось на 35,4% ниже, чем в 2014 году, когда было зарегистрировано 1,86 млн таких преступлений. Снижение продолжалось практически непрерывно до 2021 года, когда был зафиксирован самый низкий показатель за последние десять лет — около 1,1 млн случаев.