В Европе уменьшается число краж со взломом. А что в Латвии?
С началом летних отпусков полиция по всей Европе призывает жителей уделять больше внимания защите своих домов от краж и взломов. В Латвии эта проблема тоже актуальна, хотя ситуация медленно, но улучшается.
По данным за 2024 год, полиция зарегистрировала в странах ЕС 1,20 млн случаев краж со взломом, из которых 721 876 (60,3%) пришлось на взломы частных жилых домов и квартир. По сравнению с 2023 годом общее число таких преступлений сократилось на 2,6% (на 32 589 случаев), а количество краж со взломом в жилых помещениях уменьшилось на 0,5% (на 3 736 случаев).
Статистика показывает устойчивую тенденцию к снижению подобных преступлений за последнее десятилетие. В 2024 году число краж со взломом оказалось на 35,4% ниже, чем в 2014 году, когда было зарегистрировано 1,86 млн таких преступлений. Снижение продолжалось практически непрерывно до 2021 года, когда был зафиксирован самый низкий показатель за последние десять лет — около 1,1 млн случаев.
Аналогичная тенденция наблюдается и в отношении взломов жилых домов и квартир. По сравнению с 2014 годом их число в 2024 году сократилось на 38,1% — с 1,17 млн до 721 876 случаев. Самый низкий показатель за десятилетие был зарегистрирован в 2021 году — 642 244 случая, после чего в течение двух последующих лет количество таких преступлений вновь начало расти.
Латвийские домушники работают в европейском тренде - число взломов в последние годы стабильно уменьшается. В 2024 году было зафиксировано 2330 таких случаев. Пик же пришелся на 2016 год - 6365 случаев.