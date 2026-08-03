Кворума не хватило - решение по выплатам airBaltic отложено до 17 августа

В уведомлении для держателей облигаций airBaltic указывала, что на собрании планировалось рассмотреть капитализацию процентных выплат, которые должны быть произведены 14 августа и 14 ноября этого года. Это означает, что проценты не выплачивались бы деньгами, а были бы прибавлены к основной сумме облигаций.