Кворума не хватило - решение по выплатам airBaltic отложено до 17 августа
На состоявшемся в понедельник собрании держателей облигаций латвийской национальной авиакомпании airBaltic, где планировалось рассмотреть отсрочку выплаты процентов и возможности привлечения финансирования, не удалось собрать необходимый кворум. Поэтому повторное собрание планируется провести 17 августа, свидетельствует информация на сайте Государственной кассы.
В соответствии с поручением Кабинета министров Государственная касса представляла на собрании Латвию и направила свой голос. Позиция государства при голосовании ранее была утверждена на закрытой части заседания правительства.
Как сообщалось, ответственные должностные лица ранее не раскрывали, какое именно предложение по привлечению финансирования намерена представить airBaltic и о какой сумме может идти речь.
В уведомлении для держателей облигаций airBaltic указывала, что на собрании планировалось рассмотреть капитализацию процентных выплат, которые должны быть произведены 14 августа и 14 ноября этого года. Это означает, что проценты не выплачивались бы деньгами, а были бы прибавлены к основной сумме облигаций.
Также предполагалось рассмотреть освобождение от требований по соблюдению условий резервного счета для обслуживания облигаций в течение этих двух периодов процентных выплат.
Кроме того, компания хотела получить временное освобождение от установленных в условиях облигаций минимальных требований к ликвидности. В таком случае держатели облигаций временно отказались бы от права считать несоблюдение этих требований нарушением обязательств.
В сообщении говорится, что airBaltic проводит комплексный пересмотр структуры капитала. Поэтому авиакомпания планирует привлечь временное финансирование, чтобы обеспечить достаточную ликвидность на период проведения этого процесса.
Держатели облигаций смогут принять участие в возможном временном финансировании после того, как будут разработаны его условия.
Чтобы обеспечить большую гибкость и позволить airBaltic быстрее и эффективнее реализовать временное финансирование и связанные с облигациями изменения, компания намерена запросить согласие держателей облигаций на изменение некоторых требований к проведению собраний, предусмотренных трастовым договором.
В частности, минимальный срок уведомления о новых собраниях держателей облигаций планируется сократить с 21 до семи дней.
Для собраний, которые были отложены из-за отсутствия кворума, минимальный срок повторного созыва планируется сократить с 14 до трех дней.
Одновременно предполагается изменить требования к кворуму при принятии так называемой специальной резолюции. Для нового собрания будет достаточно присутствия держателей, представляющих не менее 25% общей номинальной стоимости облигаций. Для повторно созванного собрания может быть достаточно участия хотя бы одного держателя облигаций.
Один из вопросов повестки предусматривает разрешение на принятие дополнительных долговых обязательств, необходимых для реализации временного финансирования. Речь идет в том числе о соответствующих соглашениях между кредиторами, которые будут представлены держателям облигаций до собрания.
В дополнительном сообщении о собрании говорится, что эмитент хочет еще раз подтвердить, что программа полетов продолжится по запланированному расписанию как во время переговоров об условиях временного финансирования, так и в период пересмотра структуры капитала.
Перебоев в пассажирских перевозках не ожидается, подчеркивается в сообщении.
В 2024 году airBaltic выпустила облигации на сумму 380 млн евро с годовой процентной ставкой 14,5%. Государство приобрело облигации на сумму 50 млн евро.
Ранее сообщалось, что в четверг, 30 июля, правительство уполномочило Государственную кассу представлять Латвию на собрании держателей облигаций airBaltic, назначенном на понедельник, 3 августа. На нем компания планировала обсудить привлечение краткосрочного финансирования от держателей облигаций.
airBaltic уже длительное время ищет возможности стабилизировать финансовое положение, пересматривая бизнес-план и пытаясь привлечь инвесторов и новое финансирование.
Оборот концерна airBaltic в прошлом году по сравнению с 2024 годом вырос на 4,2% и составил 779,344 млн евро.
Убытки концерна в прошлом году достигли 44,337 млн евро, что в 2,7 раза меньше, чем в 2024 году.
В 2025 году авиакомпания перевезла в общей сложности 5,2 млн пассажиров, что на 1% больше, чем годом ранее.
Прошлым летом акционером airBaltic стала немецкая национальная авиакомпания Lufthansa.
В настоящее время Латвийскому государству принадлежит 88,37% акций airBaltic, Lufthansa - 10%, компании Aircraft Leasing 1, принадлежащей датскому предпринимателю Ларсу Тусену, - 1,62%, еще 0,01% принадлежит другим акционерам.
Уставный капитал компании составляет 41,819 млн евро.
После возможного первичного публичного размещения акций airBaltic размер доли Lufthansa будет зависеть от рыночной цены в ходе IPO.
Условия сделки предусматривают, что после потенциального IPO Lufthansa будет принадлежать не менее 5% капитала airBaltic.
30 августа 2024 года правительство Латвии договорилось, что после IPO государству должно остаться не менее 25% плюс одна акция airBaltic.
В августе прошлого года правительство решило, что Латвия, как и Lufthansa, внесет дополнительные 14 млн евро в капитал airBaltic перед потенциальным IPO.
Однако с учетом финансовых результатов 2025 года и ситуации на рынке airBaltic приостановила подготовку к возможному IPO и сейчас не рассматривает его как потенциальный источник капитала в 2026 году, говорится в годовом отчете компании.
В отчете также указано, что, несмотря на ожидаемое улучшение операционной и коммерческой деятельности, в 2026 году авиакомпания продолжит работать с отрицательным свободным денежным потоком.
Согласно нынешним прогнозам руководства, для финансирования деятельности в зимнем сезоне 2026-2027 годов компании потребуется дополнительное вливание в размере от 100 до 150 млн евро.