Потерял надежду: пытавшийся сменить Путина политик Надеждин был вынужден уехать из России
Российский политик Борис Надеждин, который пытался участвовать в президентских выборах с антивоенной программой, сообщил, что покинул Россию. Сейчас он находится в Париже, несмотря на недавний запрет на выезд из страны.
Российский оппозиционный политик Борис Надеждин, который два года назад пытался баллотироваться на пост президента России, сообщил, что покинул страну.
"Есть хорошие новости. Я жив и на свободе. Увы, пока не в России. Сейчас надо осмотреться, понять, как жить дальше. Позже напишу о своих планах", - написал он в своем Telegram-канале. В комментарии изданию "Медуза" 63-летний политик подтвердил, что находится в Париже и пока занимается решением бытовых вопросов.
Надеждин намеревался участвовать в президентских выборах 2024 года и начал сбор подписей в поддержку своей кандидатуры. Он был единственным кандидатом, открыто выступавшим с антивоенной программой. Во многих городах России у его предвыборных штабов выстраивались очереди желающих поставить подпись за его выдвижение. Однако Центральная избирательная комиссия России под руководством Эллы Памфиловой отказала ему в регистрации, заявив, что в собранных подписях обнаружено слишком большое количество недействительных.
В этом году Надеждин рассчитывал принять участие в выборах в Государственную думу. Однако 10 июля Министерство юстиции России включило его в реестр "иностранных агентов". Спустя три дня в отношении политика был составлен административный протокол по статье о "демонстрации экстремистской символики". Поводом стала ссылка на видеоролик, в котором была показана фотография погибшего в 2024 году в колонии лидера российской оппозиции Алексея Навального.
Получение статуса "иностранного агента", а также административное дело по статье об "экстремистской символике" фактически лишили Надеждина возможности участвовать в выборах. Кроме того, в середине июля он заявлял, что ему запрещен выезд из России. Теперь политик подтвердил, что смог покинуть страну и находится во Франции.