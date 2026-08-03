Потерял надежду: пытавшийся сменить Путина политик Надеждин был вынужден уехать из России

"Есть хорошие новости. Я жив и на свободе. Увы, пока не в России. Сейчас надо осмотреться, понять, как жить дальше. Позже напишу о своих планах", - написал он в своем Telegram-канале. В комментарии изданию "Медуза" 63-летний политик подтвердил, что находится в Париже и пока занимается решением бытовых вопросов.