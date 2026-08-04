Эксперты составили рейтинг разведслужб стран Европы. Результат Латвии оказался неожиданным
Французское издание L'Express впервые представило рейтинг европейских разведывательных служб, основанный на оценках действующих и бывших сотрудников спецслужб из 25 стран. В исследовании Латвия заняла 21-е место.
Лидерами рейтинга стали Великобритания, Франция, Нидерланды, Украина и Германия. Среди стран Балтии наиболее высокую позицию заняла Эстония, оказавшаяся на восьмом месте с 27 баллами. Литва расположилась на 18-й строчке, а Латвия — на 21-й. Венгрия, Болгария и Словакия не получили ни одного балла и в рейтинг не вошли.
Оценки выставляли 60 экспертов — бывших и действующих сотрудников разведывательных служб. Каждый из них выбирал пять лучших спецслужб Европы, присуждая им от одного до пяти баллов.
Эстонский эксперт по безопасности Меэлис Ойдсалу назвал исследование беспрецедентным, однако подчеркнул, что речь идет прежде всего о репутационном рейтинге, а не об объективной оценке эффективности разведок.
По его словам, подобный подход имеет ограничения, поскольку профессионалы разведки никогда ранее не оценивали друг друга по балльной системе. Кроме того, выборка из 60 человек сравнительно невелика, поэтому результаты могут быть подвержены случайным искажениям.
Ойдсалу отметил, что рейтинг отражает мнение самих представителей разведывательного сообщества, которые способны оценить ценность получаемой информации. Однако в исследовании отсутствует точка зрения основных «клиентов» спецслужб — правительств и вооруженных сил, для которых эффективность разведки может оцениваться иначе.
Эксперт также считает, что высокие места в рейтинге во многом связаны с уровнем финансирования разведывательных структур. Так, бюджет британского разведывательного сообщества составляет около пяти миллиардов евро в год, тогда как разведслужбы стран Балтии располагают лишь несколькими десятками миллионов евро на каждое ведомство.
Говоря об успехе Эстонии, Ойдсалу отметил, что особенно высоко оцениваются ее возможности в области киберразведки, анализа открытых источников и подготовки аналитических материалов о России. По его мнению, сильной стороной балтийских разведслужб в целом являются именно аналитические способности, хотя после начала войны в Украине конкуренция в этой сфере значительно усилилась из-за активного развития коммерческой спутниковой разведки и независимых аналитических центров.