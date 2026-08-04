Эксперты составили рейтинг разведслужб стран Европы. Результат Латвии оказался неожиданным

Говоря об успехе Эстонии, Ойдсалу отметил, что особенно высоко оцениваются ее возможности в области киберразведки, анализа открытых источников и подготовки аналитических материалов о России. По его мнению, сильной стороной балтийских разведслужб в целом являются именно аналитические способности, хотя после начала войны в Украине конкуренция в этой сфере значительно усилилась из-за активного развития коммерческой спутниковой разведки и независимых аналитических центров.

