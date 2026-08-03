Шанс для Латгале: Latvijas finieris пока оценивает строительство завода древесных плит за 300 млн евро
В Латгале может появиться одно из крупнейших промышленных предприятий страны - Latvijas finieris оценивает строительство завода древесных плит стоимостью около 300 миллионов евро, который способен изменить экономику региона.
Компания Latvijas finieris рассматривает возможность строительства нового завода по производству древесных плит в Латгале. Однако окончательное решение пока не принято. Как пояснили в компании, перед запуском проекта необходимо оценить несколько важных факторов. Главным из них является возможная поддержка со стороны государства и Европейского союза, которая могла бы ускорить реализацию столь капиталоемкого проекта.
По оценке Latvijas finieris, новый завод принесет не только экономические выгоды, но и поможет решить экологические задачи. Ожидается, что вклад проекта в экономику страны может составить до 0,5% внутреннего валового продукта Латвии. Кроме того, реализация проекта позволит сократить выбросы парниковых газов примерно на 6%, считают в компании.
Предприятие отмечает, что новый завод может стать важным стимулом для развития экономики Латгале, создать дополнительные возможности для связанных отраслей и повысить благосостояние жителей приграничного региона.
"Проекты такого масштаба способны способствовать развитию связанных отраслей, увеличивать благосостояние жителей приграничных территорий и тем самым укреплять безопасность государства", - подчеркнули в Latvijas finieris.
Ранее после заседания Совета по координации крупных и стратегически важных инвестиционных проектов премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс и министр экономики Виктор Валайнис сообщили журналистам, что Latvijas finieris планирует вложить в строительство предприятия в Латгалии около 300 миллионов евро.
Кулбергс подтвердил, что именно Latvijas finieris рассматривает инвестиции в новый завод, однако не назвал конкретную сумму. Валайнис позже сообщил, что речь идет о проекте местного предприятия стоимостью 300 миллионов евро. "Чтобы такое предприятие могло работать в Латгале, нужен не только сам инвестор, но и вся окружающая инфраструктура должна соответствовать требованиям, чтобы этот проект был возможен", - отметил Валайнис.
Таким образом, строительство завода зависит не только от решения самой компании, но и от готовности государства обеспечить необходимые условия для крупной промышленной инвестиции в регионе.