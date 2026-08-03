Шанс для Латгале: Latvijas finieris пока оценивает строительство завода древесных плит за 300 млн евро

Кулбергс подтвердил, что именно Latvijas finieris рассматривает инвестиции в новый завод, однако не назвал конкретную сумму. Валайнис позже сообщил, что речь идет о проекте местного предприятия стоимостью 300 миллионов евро. "Чтобы такое предприятие могло работать в Латгале, нужен не только сам инвестор, но и вся окружающая инфраструктура должна соответствовать требованиям, чтобы этот проект был возможен", - отметил Валайнис.