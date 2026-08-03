Латвия может полностью закрыть последний пункт пропуска на границе с Беларусью
Министерство внутренних дел (МВД) Латвии намерено предложить правительству приостановить работу пограничного пункта Патерниеки на границе с Беларусью. Это следует из опубликованного проекта решения правительства.
Если Кабинет министров поддержит инициативу, фактически это будет означать, что попасть из Латвии в Беларусь по автомобильной дороге больше не смогут ни частные лица, ни грузовой автотранспорт.
В настоящее время Патерниеки является единственным действующим автомобильным пунктом пропуска на латвийско-белорусской границе. При этом продолжает работать железнодорожный пункт пропуска Индра, который используется исключительно для грузовых поездов. Авиасообщение между Латвией и Беларусью отсутствует уже несколько лет.
Сейчас проект решения проходит процедуру согласования и будет вынесен на рассмотрение правительства в срочном порядке.
Как поясняют в МВД, мера необходима для обеспечения безопасности государства, предотвращения угроз общественному порядку, создания более благоприятных условий для работы Государственной погранохраны и других служб по пресечению незаконного пересечения границы, а также для более эффективного распределения имеющихся ресурсов в условиях кризиса.
По данным министерства, давление нелегальной миграции остается высоким и требует значительных ресурсов со стороны Государственной погранохраны и других служб. Продолжительный режим усиленной охраны границы привел к серьезной нагрузке на личный состав. Кроме того, имеющихся кадров уже недостаточно, чтобы одновременно обеспечивать полноценный контроль на официальных пунктах пропуска и охрану так называемой "зеленой" границы.
Согласно законодательству, при введении режима усиленной охраны границы Кабинет министров имеет право полностью или частично приостанавливать работу отдельных пограничных пунктов.
В МВД также заявляют, что Беларусь на протяжении длительного времени допускает и способствует незаконному пересечению своей границы гражданами третьих стран, тем самым, по мнению латвийской стороны, сознательно создавая угрозу безопасности Латвии и дополнительную административную нагрузку на государственные службы.
В ведомстве считают, что продолжение работы пункта Патерниеки в нынешних условиях сохраняет дополнительные возможности для проведения против Латвии гибридных операций, а также создает условия для давления, провокаций и разведывательной деятельности.
Ранее Otkrito.lv сообщал, что с 31 июля в пункте пропуска Патерниеки возникли технические сбои в работе информационных систем, из-за чего проведение пограничного контроля стало невозможным.
В Государственной погранохране сообщили, что причины неисправности и сроки ее устранения пока неизвестны. Тем, кому необходимо пересечь границу, рекомендуют пользоваться пунктами пропуска Мядининкай или Шальчининкай на литовско-белорусской границе.
Напомним, правительство Латвии продлило режим усиленной охраны границы с Беларусью до конца текущего года. Он действует из-за сохраняющегося высокого риска нелегальной миграции и распространяется на Лудзу и Лудзенский край, Краславу и Краславский край, Аугшдаугавский край, Даугавпилс, а также Каунатскую волость Резекненского края.
Кроме того, Служба государственной безопасности Латвии неоднократно призывала жителей страны воздержаться от поездок в Россию и Беларусь, предупреждая о высоких рисках разведывательной деятельности, вербовки и различных провокаций.