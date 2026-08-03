Латвия может полностью закрыть последний пункт пропуска на границе с Беларусью

По данным министерства, давление нелегальной миграции остается высоким и требует значительных ресурсов со стороны Государственной погранохраны и других служб. Продолжительный режим усиленной охраны границы привел к серьезной нагрузке на личный состав. Кроме того, имеющихся кадров уже недостаточно, чтобы одновременно обеспечивать полноценный контроль на официальных пунктах пропуска и охрану так называемой "зеленой" границы.