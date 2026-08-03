В Риге готовятся к шоу Calvin Harris - опубликована важная информация для зрителей
До единственного в Балтии летнего шоу Calvin Harris в Риге остается совсем немного времени. Организаторы опубликовали подробные правила для зрителей - как добраться до Межапарка, какие вещи можно взять с собой, где будут дополнительные рейсы и как вернуть депозит за стакан.
Организаторы советуют зрителям приехать заранее и еще до поездки ознакомиться с правилами входа, схемой проезда, списком разрешенных и запрещенных вещей, а также порядком возврата депозита за многоразовые стаканы.
Время открытия входов и выступлений
Точное время открытия входов и выхода артистов на сцену организаторы сообщат дополнительно в ближайшее время.
Как будет организован вход на концерт
Проверка билетов и личных вещей может занять дополнительное время, поэтому посетителей просят не приезжать в последний момент, следовать указателям на территории и выполнять инструкции персонала.
Отдельный VIP-вход предусмотрен для владельцев билетов VIP Golden Platform и Silver Area, а также для людей, передвигающихся на инвалидных колясках. Входы 5, 6 и 7 предназначены для владельцев билетов в стоячую зону.
На входе могут проверить личные вещи и удостоверение личности. Электронный билет рекомендуется заранее загрузить в телефон, поскольку рядом с концертной площадкой интернет может работать нестабильно.
Попасть на мероприятие можно будет только по действительному билету, купленному в сети Biļešu Serviss или Resident Advisor. Каждый электронный и распечатанный билет содержит уникальный штрихкод, который сканируют один раз.
Организаторы настоятельно просят не публиковать билеты в соцсетях и не пересылать их другим людям. Если штрихкод уже будет использован, повторно пройти по этому билету не получится.
Концерт разрешено посещать с четырех лет. При этом подросткам младше 16 лет после 22.00 запрещено находиться в общественном месте без родителей или опекуна.
Полные правила мероприятия опубликованы на сайтах Positivus и концертного агентства FBI.
Как добраться до Межапарка
Организаторы рекомендуют идти к Большой эстраде Межапарка пешком или пользоваться общественным транспортом. Возможности парковки в Межапарке и рядом с ним ограничены, а в непосредственной близости от концертной площадки останавливаться и парковаться будет запрещено.
На территории Межапарка предусмотрено ограниченное количество платных парковочных мест примерно в километре от эстрады. Билеты на парковку продаются через Biļešu Serviss.
До концерта можно добраться на трамвае №11, автобусах №9 и №48 до остановки Mežaparks/ZOO, а также на поезде до станции Mangaļi.
Совместно с Rīgas satiksme перед концертом будут организованы дополнительные рейсы трамвая №11 и автобуса №48 в направлении Межапарка.
Дополнительные рейсы автобуса №48 от остановки Rudens iela запланированы примерно с 18.30 до 21.30. Трамвай №11 от остановки Merķeļa iela будет ходить чаще ориентировочно с 17.00 до 21.15.
После концерта также предусмотрены дополнительные рейсы трамвая №11 из Межапарка в центр и автобуса №48 из Межапарка в Плявниеки. Транспорт будет подаваться с учетом пассажиропотока, ориентировочно начиная с 00.30.
Платных стоянок для велосипедов на территории концерта и рядом с ней не будет.
Что рекомендуется взять с собой
Для более комфортного посещения концерта организаторы советуют взять:
- одежду по погоде и дождевик;
- беруши или другие средства защиты слуха;
- небольшую сумму наличными, чтобы быстрее расплачиваться в отдельных торговых точках;
- пустую прозрачную бутылку объемом не более 0,5 литра.
Детям младше 10 лет настоятельно рекомендуют использовать средства защиты слуха.
Что запрещено проносить на концерт
На территорию нельзя проносить:
- стеклянную, металлическую и другую потенциально опасную тару, включая термосы;
- еду и напитки;
- алкоголь, наркотические и психотропные вещества;
- домашних животных;
- профессиональную и полупрофессиональную фото-, аудио- и видеотехнику, включая дроны, камеры GoPro, селфи-палки и штативы;
- планшеты, ноутбуки, плакаты, баннеры, флаги и зонты;
- оружие, пиротехнику, цепи, шприцы, лазеры и опасные вещества;
- велосипеды, самокаты, скейтборды, ролики, детские коляски и другие средства передвижения;
- туристические и складные стулья, а также табуреты;
- лекарства без оригинальной упаковки;
- большие сумки, лишний багаж и ненужные предметы;
- любые другие вещи, которые организатор сочтет опасными или мешающими проведению мероприятия.
Более подробный список запрещенных предметов опубликован на сайтах FBI и Positivus.
Как будет работать депозитная система
На всей территории концерта будут использоваться многоразовые стаканы. При покупке напитка за стакан нужно будет заплатить депозит в размере 1 евро. После его возврата всю сумму перечислят обратно на банковскую карту.
Посетители также смогут пожертвовать депозит инициативе Music Saves Ukraine, которая помогает восстанавливать музыкальные и художественные школы Украины, пострадавшие во время войны.
На территории концерта будут работать четыре пункта возврата стаканов и семь пунктов, где стакан можно будет оставить в качестве пожертвования. Их точное расположение укажут на карте концертной площадки.
Как вернуть депозит
Стакан не нужно выбрасывать. Его можно использовать повторно при покупке следующего напитка.
Перед уходом стакан следует отнести в один из специальных пунктов возврата. После этого депозит в размере 1 евро перечислят на платежную карту.
Как пожертвовать депозит
Вместо возврата денег стакан можно будет оставить в одном из специально обозначенных пунктов Music Saves Ukraine. В этом случае депозит направят на восстановление музыкальных и художественных школ Украины, пострадавших из-за войны.
Организаторы благодарят посетителей за помощь в сокращении количества отходов и поддержку благотворительной инициативы.