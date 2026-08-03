В Риге готовятся к шоу Calvin Harris - опубликована важная информация для зрителей
Фото: Steve Vas/Future Image/Cover Images/ Vida Press
Calvin Harris выступит в Риге уже 6 августа.
В Латвии

В Риге готовятся к шоу Calvin Harris - опубликована важная информация для зрителей

Отдел информации

Otkrito.lv

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До единственного в Балтии летнего шоу Calvin Harris в Риге остается совсем немного времени. Организаторы опубликовали подробные правила для зрителей - как добраться до Межапарка, какие вещи можно взять с собой, где будут дополнительные рейсы и как вернуть депозит за стакан.

Организаторы советуют зрителям приехать заранее и еще до поездки ознакомиться с правилами входа, схемой проезда, списком разрешенных и запрещенных вещей, а также порядком возврата депозита за многоразовые стаканы.

Время открытия входов и выступлений

Точное время открытия входов и выхода артистов на сцену организаторы сообщат дополнительно в ближайшее время.

Как будет организован вход на концерт

Проверка билетов и личных вещей может занять дополнительное время, поэтому посетителей просят не приезжать в последний момент, следовать указателям на территории и выполнять инструкции персонала.

Отдельный VIP-вход предусмотрен для владельцев билетов VIP Golden Platform и Silver Area, а также для людей, передвигающихся на инвалидных колясках. Входы 5, 6 и 7 предназначены для владельцев билетов в стоячую зону.

На входе могут проверить личные вещи и удостоверение личности. Электронный билет рекомендуется заранее загрузить в телефон, поскольку рядом с концертной площадкой интернет может работать нестабильно.

Попасть на мероприятие можно будет только по действительному билету, купленному в сети Biļešu Serviss или Resident Advisor. Каждый электронный и распечатанный билет содержит уникальный штрихкод, который сканируют один раз.

Организаторы настоятельно просят не публиковать билеты в соцсетях и не пересылать их другим людям. Если штрихкод уже будет использован, повторно пройти по этому билету не получится.

Концерт разрешено посещать с четырех лет. При этом подросткам младше 16 лет после 22.00 запрещено находиться в общественном месте без родителей или опекуна.

Полные правила мероприятия опубликованы на сайтах Positivus и концертного агентства FBI.

Как добраться до Межапарка

Организаторы рекомендуют идти к Большой эстраде Межапарка пешком или пользоваться общественным транспортом. Возможности парковки в Межапарке и рядом с ним ограничены, а в непосредственной близости от концертной площадки останавливаться и парковаться будет запрещено.

На территории Межапарка предусмотрено ограниченное количество платных парковочных мест примерно в километре от эстрады. Билеты на парковку продаются через Biļešu Serviss.

До концерта можно добраться на трамвае №11, автобусах №9 и №48 до остановки Mežaparks/ZOO, а также на поезде до станции Mangaļi.

Совместно с Rīgas satiksme перед концертом будут организованы дополнительные рейсы трамвая №11 и автобуса №48 в направлении Межапарка.

Дополнительные рейсы автобуса №48 от остановки Rudens iela запланированы примерно с 18.30 до 21.30. Трамвай №11 от остановки Merķeļa iela будет ходить чаще ориентировочно с 17.00 до 21.15.

После концерта также предусмотрены дополнительные рейсы трамвая №11 из Межапарка в центр и автобуса №48 из Межапарка в Плявниеки. Транспорт будет подаваться с учетом пассажиропотока, ориентировочно начиная с 00.30.

Платных стоянок для велосипедов на территории концерта и рядом с ней не будет.

Что рекомендуется взять с собой

Для более комфортного посещения концерта организаторы советуют взять:

  • одежду по погоде и дождевик;
  • беруши или другие средства защиты слуха;
  • небольшую сумму наличными, чтобы быстрее расплачиваться в отдельных торговых точках;
  • пустую прозрачную бутылку объемом не более 0,5 литра.

Детям младше 10 лет настоятельно рекомендуют использовать средства защиты слуха.

Что запрещено проносить на концерт

На территорию нельзя проносить:

  • стеклянную, металлическую и другую потенциально опасную тару, включая термосы;
  • еду и напитки;
  • алкоголь, наркотические и психотропные вещества;
  • домашних животных;
  • профессиональную и полупрофессиональную фото-, аудио- и видеотехнику, включая дроны, камеры GoPro, селфи-палки и штативы;
  • планшеты, ноутбуки, плакаты, баннеры, флаги и зонты;
  • оружие, пиротехнику, цепи, шприцы, лазеры и опасные вещества;
  • велосипеды, самокаты, скейтборды, ролики, детские коляски и другие средства передвижения;
  • туристические и складные стулья, а также табуреты;
  • лекарства без оригинальной упаковки;
  • большие сумки, лишний багаж и ненужные предметы;
  • любые другие вещи, которые организатор сочтет опасными или мешающими проведению мероприятия.

Более подробный список запрещенных предметов опубликован на сайтах FBI и Positivus.

Как будет работать депозитная система

На всей территории концерта будут использоваться многоразовые стаканы. При покупке напитка за стакан нужно будет заплатить депозит в размере 1 евро. После его возврата всю сумму перечислят обратно на банковскую карту.

Посетители также смогут пожертвовать депозит инициативе Music Saves Ukraine, которая помогает восстанавливать музыкальные и художественные школы Украины, пострадавшие во время войны.

На территории концерта будут работать четыре пункта возврата стаканов и семь пунктов, где стакан можно будет оставить в качестве пожертвования. Их точное расположение укажут на карте концертной площадки.

Как вернуть депозит

Стакан не нужно выбрасывать. Его можно использовать повторно при покупке следующего напитка.

Перед уходом стакан следует отнести в один из специальных пунктов возврата. После этого депозит в размере 1 евро перечислят на платежную карту.

Как пожертвовать депозит

Вместо возврата денег стакан можно будет оставить в одном из специально обозначенных пунктов Music Saves Ukraine. В этом случае депозит направят на восстановление музыкальных и художественных школ Украины, пострадавших из-за войны.

Организаторы благодарят посетителей за помощь в сокращении количества отходов и поддержку благотворительной инициативы.

Темы

МежапаркCalvin KleinRīgas satiksmeПлявниекиPositivusДепозитная системаBiļešu Serviss

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