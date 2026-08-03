Отправить посылку станет дороже - Latvijas Pasts планирует повысить тарифы

В то же время для отдельных видов мелких посылок и посылок тарифы планируется уменьшить. Например, для обычных мелких посылок весом до 20 граммов тариф снизится с 3,22 евро до 3,02 евро. Для обычных мелких посылок весом от 21 до 100 граммов стоимость отправки уменьшится с 3,56 евро до 3,19 евро. Для заказных посылок весом от 21 до 100 граммов тариф снизится с 7,01 евро до 6,27 евро.