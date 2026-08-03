Отправить посылку станет дороже - Latvijas Pasts планирует повысить тарифы
Государственное предприятие Latvijas Pasts планирует со следующего года повысить тарифы на отправления. Об этом свидетельствует проект тарифов на универсальную почтовую услугу, опубликованный на сайте компании.
Согласно представленному проекту, самое значительное повышение ожидается для тяжелых мелких посылок весом от 1001 до 2000 граммов. Для обычных мелких посылок этой весовой категории тариф вырастет с 7,84 евро до 15,47 евро, для заказных мелких посылок - с 9,28 евро до 17,84 евро, а для застрахованных мелких посылок - с 11,35 евро до 21,52 евро.
Некоторые тарифы, наоборот, снизятся
В то же время для отдельных видов мелких посылок и посылок тарифы планируется уменьшить. Например, для обычных мелких посылок весом до 20 граммов тариф снизится с 3,22 евро до 3,02 евро. Для обычных мелких посылок весом от 21 до 100 граммов стоимость отправки уменьшится с 3,56 евро до 3,19 евро. Для заказных посылок весом от 21 до 100 граммов тариф снизится с 7,01 евро до 6,27 евро.
Письма и доставка прессы также подорожают
Планируется, что стоимость одной из самых популярных услуг - отправки обычного письма весом до 20 граммов внутри Латвии - увеличится на 6% и составит 2,50 евро.
Изменения тарифов на международные отправления будут зависеть от направления. В некоторых случаях отправка за границу, наоборот, станет дешевле.
Также ожидаются изменения в тарифах на доставку подписной прессы. Расходы на доставку одного экземпляра издания вырастут с 0,84 евро до 0,89 евро.