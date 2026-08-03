ВИДЕО: серьезное ДТП в Иманте - трамвай врезался в грузовик, пять пострадавших
Фото: Скриншот видео
На перекрестке в Иманте столкнулись трамвай и грузовик.
Аварии и происшествия
Дополнена:Сегодня 15:45

ВИДЕО: серьезное ДТП в Иманте - трамвай врезался в грузовик, пять пострадавших

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

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Серьезная авария с участием трамвая и грузовика произошла в Иманте. В результате столкновения пострадали пять человек, двоих в состоянии средней тяжести доставили в больницу. По предварительным данным, водитель грузовика не уступил дорогу трамваю.

Из-за аварии на перекрестке улиц Слокас и Даммес остановлено движение трамваев первого маршрута в направлении центра, сообщила представитель Rīgas satiksme Байба Барташевича-Фелдмане.

Трамваи первого маршрута, следующие в сторону Иманты, временно перенаправлены до конечной остановки в Ильгюциемсе, откуда отправляются обратно на Юглу.

В Службе неотложной медицинской помощи уточнили, что всего в ДТП пострадали пять человек. Троим медицинская помощь на месте оказалась достаточной, госпитализация им не потребовалась. Еще двое были доставлены в медицинские учреждения в состоянии средней тяжести.

По предварительной информации Государственной полиции, водитель грузового автомобиля не уступил дорогу трамваю, что и стало причиной столкновения. На месте происшествия продолжают работать сотрудники экстренных служб.

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СлокасRīgas satiksmeДаммесДТПИмантаБайба Барташевича-Фелдмане

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