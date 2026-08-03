ВИДЕО: серьезное ДТП в Иманте - трамвай врезался в грузовик, пять пострадавших
Серьезная авария с участием трамвая и грузовика произошла в Иманте. В результате столкновения пострадали пять человек, двоих в состоянии средней тяжести доставили в больницу. По предварительным данным, водитель грузовика не уступил дорогу трамваю.
Из-за аварии на перекрестке улиц Слокас и Даммес остановлено движение трамваев первого маршрута в направлении центра, сообщила представитель Rīgas satiksme Байба Барташевича-Фелдмане.
Трамваи первого маршрута, следующие в сторону Иманты, временно перенаправлены до конечной остановки в Ильгюциемсе, откуда отправляются обратно на Юглу.
В Службе неотложной медицинской помощи уточнили, что всего в ДТП пострадали пять человек. Троим медицинская помощь на месте оказалась достаточной, госпитализация им не потребовалась. Еще двое были доставлены в медицинские учреждения в состоянии средней тяжести.
По предварительной информации Государственной полиции, водитель грузового автомобиля не уступил дорогу трамваю, что и стало причиной столкновения. На месте происшествия продолжают работать сотрудники экстренных служб.