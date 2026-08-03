ВИДЕО: серьезное ДТП в Иманте - трамвай врезался в грузовик, пять пострадавших

В Службе неотложной медицинской помощи уточнили, что всего в ДТП пострадали пять человек. Троим медицинская помощь на месте оказалась достаточной, госпитализация им не потребовалась. Еще двое были доставлены в медицинские учреждения в состоянии средней тяжести.