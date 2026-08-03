Украинская делегация приедет в Ригу ради важного разговора о цифровом будущем

Руководитель проекта, профессор Университета Джона Кабота в Риме Иева Якобсоне отметила, что Латвия и Украина могут многому научиться друг у друга. "Мы создаем площадку для диалога с Украиной, чтобы расширить возможности женщин в сфере информационно-коммуникационных технологий. И Латвия, и Украина имеют успешный опыт в области инноваций, цифровой устойчивости и ориентированного на человека государственного управления. Украинский опыт показывает, что цифровые системы способны стать важным инструментом обеспечения устойчивости государства и бесперебойного предоставления услуг. Наша общая задача - сделать развитие технологий не только быстрым, но и безопасным, продуманным, инклюзивным и основанным на доверии общества", - подчеркнула она.