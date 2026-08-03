Украинская делегация приедет в Ригу ради важного разговора о цифровом будущем
4 августа в Риге стартует трехдневная международная программа, посвященная роли женщин в цифровой трансформации государственного управления. В столицу Латвии прибудут эксперты и представители государственных учреждений Латвии, Украины и других европейских стран, чтобы обсудить цифровизацию, обменяться опытом в сфере управления информационно-коммуникационными технологиями и выработать рекомендации для развития государственного сектора.
Руководитель проекта, профессор Университета Джона Кабота в Риме Иева Якобсоне отметила, что Латвия и Украина могут многому научиться друг у друга. "Мы создаем площадку для диалога с Украиной, чтобы расширить возможности женщин в сфере информационно-коммуникационных технологий. И Латвия, и Украина имеют успешный опыт в области инноваций, цифровой устойчивости и ориентированного на человека государственного управления. Украинский опыт показывает, что цифровые системы способны стать важным инструментом обеспечения устойчивости государства и бесперебойного предоставления услуг. Наша общая задача - сделать развитие технологий не только быстрым, но и безопасным, продуманным, инклюзивным и основанным на доверии общества", - подчеркнула она.
Со стороны Латвии в мероприятии примут участие представители Центрального агентства финансов и договоров (CFLA), Государственной канцелярии, Регистра предприятий Латвии и других государственных учреждений. Также в работе форума будет участвовать международный эксперт в области политики искусственного интеллекта, научный сотрудник Лаборатории политики ИИ Университета Умео (Швеция) Татьяна Титарева.
На церемонии открытия 4 августа будет присутствовать и посол Латвии в Украине Юрис Пойканс.
В ходе мероприятия участницы будут обмениваться знаниями и опытом, обсуждать вопросы государственной политики и разрабатывать предложения по совершенствованию государственного управления. По итогам встречи планируется подготовить аналитические материалы, рекомендации для органов власти, политические обзоры, матрицу обязательств и итоговый отчет для международных партнеров, включая OECD, UN Women, UNESCO и Всемирный банк.
Программа пройдет с 4 по 6 августа и будет состоять из двух основных направлений. Первое посвящено обмену опытом и документированию украинских практик цифрового управления, второе - разработке конкретных рекомендаций и документов по совершенствованию государственной политики.
Визит украинской делегации проходит в рамках проекта развития сотрудничества "Женское лидерство в государственном секторе информационно-коммуникационных технологий". Проект реализует Центральное агентство финансов и договоров совместно с общественной организацией Ekonomiskā sadarbība un investīcijas Latvijai, известной также как движение #esiLV. Финансирование осуществляется Европейским союзом.