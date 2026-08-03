Сбитый военными над Геленджиком украинский беспилотник взорвался на пляже - погибли минимум 6 человек. ВИДЕО

В социальных сетях появились кадры, на которых видно, как над побережьем Геленджика летит беспилотник, после чего раздаются звуки выстрелов. По данным российских источников, мобильная огневая группа российских военных сбила украинский дрон, однако после поражения аппарат упал в районе, где находилось большое количество отдыхающих. Туристы и местные отмечают, что власти не включали сирены, пишут местные СМИ.