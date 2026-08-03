Сбитый военными над Геленджиком украинский беспилотник взорвался на пляже - погибли минимум 4 человека. ВИДЕО
3 августа отдыхающие в российском курортном городе Геленджик стали свидетелями инцидента - сбитый украинский беспилотник упал и взорвался прямо на пляже, где в это время находились люди.
В социальных сетях появились кадры, на которых видно, как над побережьем Геленджика летит беспилотник, после чего раздаются звуки выстрелов. По данным российских источников, мобильная огневая группа российских военных сбила украинский дрон, однако после поражения аппарат упал в районе, где находилось большое количество отдыхающих. Туристы и местные отмечают, что власти не включали сирены, пишут местные СМИ.
В результате взрыва, по предварительным данным, погибли как минимум четыре человека, включая ребенка. Еще 13 отдыхающих получили ранения.
На видео очевидцев видно, как люди находятся на пляже у Черного моря, отдыхая в теплый день. Через некоторое время после появления беспилотника раздаются выстрелы, а затем аппарат падает и взрывается рядом с отдыхающими.
Предполагается, что целью украинского беспилотника мог быть расположенный неподалеку объект отдыха "Рассвет", принадлежащий предприятию НПО "Машиностроение" - одному из крупных российских предприятий оборонной промышленности.
Обстоятельства инцидента, включая точную причину падения беспилотника и детали работы системы ПВО, уточняются.