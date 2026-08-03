"Целились камнями в голову": в Улброке подростков обвинили в нападении на коммунальщиков
Жительница Улброки опубликовала эмоциональное обращение после инцидента, который, по ее словам, произошел во время вечерней уборки территории. Она утверждает, что группа подростков забрасывала коммунальных работников камнями и шишками, а также провоцировала конфликт.
В социальных сетях появилось сообщение о происшествии, которое, по словам автора публикации, произошло вечером на озере в Улброке Ропажского края. Женщина утверждает, что группа подростков на велосипедах агрессивно вела себя по отношению к работникам коммунальной службы, проводившим уборку территории.
По ее словам, сначала подростки выкрикивали оскорбления, а затем начали бросать в сторону работников камни и шишки. Автор публикации утверждает, что один из камней был брошен в сторону женщины, причем подростки якобы целились ей в голову. По ее словам, только случайность позволила избежать травм.
"По словам самих детей, они специально хотели забросать работников и подстрекали друг друга подойти ближе и бросить быстрее", - говорится в публикации.
Автор также утверждает, что когда часть компании разъехалась и появилась возможность поговорить с подростками лично, они испугались и скрылись. К сообщению были приложены фотографии молодых людей, лица которых частично закрыты. Женщина призвала родителей узнать своих детей по одежде и велосипедам. "Самое страшное, что эти трусы не только нападают на взрослых, но и подстрекают и терроризируют других нормальных детей, пытаясь втянуть их в свою отвратительную компанию", - пишет автор. Она считает, что подросткам необходима помощь специалистов, и призывает родителей обратить внимание на поведение своих детей.
Кроме того, автор сообщения утверждает, что произошедшее могли зафиксировать камеры видеонаблюдения, установленные на территории, и выразила надежду, что записи помогут установить обстоятельства случившегося.