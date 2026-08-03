"Целились камнями в голову": в Улброке подростков обвинили в нападении на коммунальщиков

Автор также утверждает, что когда часть компании разъехалась и появилась возможность поговорить с подростками лично, они испугались и скрылись. К сообщению были приложены фотографии молодых людей, лица которых частично закрыты. Женщина призвала родителей узнать своих детей по одежде и велосипедам. "Самое страшное, что эти трусы не только нападают на взрослых, но и подстрекают и терроризируют других нормальных детей, пытаясь втянуть их в свою отвратительную компанию", - пишет автор. Она считает, что подросткам необходима помощь специалистов, и призывает родителей обратить внимание на поведение своих детей.