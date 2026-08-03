Магазины Depo заработали рекордные миллионы - прибыль компании выросла почти на 50% за год
Компания Depo продолжает укреплять свои позиции на рынке Балтии. По итогам 2025 года крупнейший в регионе продавец строительных материалов и товаров для дома значительно увеличил как выручку, так и прибыль, а также расширил логистическую инфраструктуру и штат сотрудников.
Согласно данным Firmas.lv, оборот концерна Depo в прошлом году достиг 680,8 млн евро, что на 12,5% больше, чем годом ранее. При этом чистая прибыль выросла сразу на 47,2% - до 31,2 млн евро.
Непосредственно латвийская компания Depo DIY также показала уверенный рост. Ее оборот увеличился на 10,7% и составил 426,5 млн евро, а прибыль выросла на 24,3%, достигнув 22,8 млн евро.
В руководстве компании отмечают, что 2025 год оказался успешным: Depo удалось еще сильнее укрепить свои позиции на рынке товаров для ремонта и строительства в странах Балтии.
Одним из важных направлений остается сотрудничество с местными производителями. В Латвии доля товаров и услуг от отечественных поставщиков достигла 47% от общего оборота компании. В Литве и Эстонии этот показатель составил по 30%. Благодаря этому Depo продолжает поддерживать латвийских производителей и экспорт. В прошлом году общий объем экспорта товаров и услуг из Латвии через компанию достиг 144,4 млн евро, что составило около 0,73% всего латвийского экспорта.
Еще одним важным шагом стало открытие нового логистического центра в Саласпилсском крае площадью 70 000 квадратных метров. Он начал работу в 2025 году и должен сделать поставки товаров во все магазины сети в странах Балтии быстрее и эффективнее.
Вместе с расширением сети магазинов увеличилось и число сотрудников. В среднем за прошлый год в концерне работали 3599 человек. Из них 2242 сотрудника - в Латвии, 1103 - в Литве и 254 - в Эстонии.
В компании также сообщили, что в течение прошлого года продолжали совершенствовать внутренние процессы и структуру управления, чтобы повысить качество обслуживания покупателей, эффективность работы и конкурентоспособность бизнеса. Кроме того, Depo продолжила инвестировать в дочерние предприятия в Литве и Эстонии, укрепляя свои позиции на всем балтийском рынке.
Для сравнения, в 2024 году оборот концерна составлял 605,2 млн евро, а прибыль - 21,2 млн евро. Таким образом, всего за год прибыль компании выросла почти в полтора раза.
Компания Depo DIY была зарегистрирована в 2004 году. Ее уставный капитал составляет 7,5 млн евро. Единственным владельцем Depo является компания DMT Pluss. Крупнейшим акционером DMT Pluss выступает Андрис Козловскис, которому принадлежит 25,19% капитала. Еще по 19,94% принадлежат Вере Матисоне, Артису Козловскису и Винете Атваре. Оставшиеся 15% находятся в собственности компании Ausekļa ielas nams, владельцами которой являются Мара Лиелцепуре-Гавейка, Paradox Holdings и EQT Baltic. В свою очередь Paradox Holdings принадлежит Гиртсу Рунгайнису и Инге Рунгайне, а единственным владельцем EQT Baltic является Кристап Берзиньш.