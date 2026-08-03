Магазины Depo заработали рекордные миллионы - прибыль компании выросла почти на 50% за год

Одним из важных направлений остается сотрудничество с местными производителями. В Латвии доля товаров и услуг от отечественных поставщиков достигла 47% от общего оборота компании. В Литве и Эстонии этот показатель составил по 30%. Благодаря этому Depo продолжает поддерживать латвийских производителей и экспорт. В прошлом году общий объем экспорта товаров и услуг из Латвии через компанию достиг 144,4 млн евро, что составило около 0,73% всего латвийского экспорта.