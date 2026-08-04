От пакета творога на батарее до экспорта в более чем 20 стран - история Hi! Dog Chews об идее, которая оказалась сильнее сомнений

Оглядываясь на девять лет существования компании, Лига считает, что один из главных принципов - не бояться пробовать. По ее мнению, у предпринимателей в регионах Латвии есть возможности для развития, однако многие ими не пользуются, потому что боятся спрашивать, подавать заявки на поддержку или признавать, что чего-то не знают. Ее предпринимательскую философию хорошо отражают слова мужа, которые он когда-то сказал: "Каждая неудача - это указатель на пути к успеху".