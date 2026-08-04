От пакета творога на батарее до экспорта в более чем 20 стран - история Hi! Dog Chews об идее, которая оказалась сильнее сомнений
В предпринимательстве порой самые большие возможности начинаются с идеи, которая на первый взгляд кажется слишком сложной, слишком дорогой или даже немного безумной. История компании Hi! Dog Chews - именно такая.
Компания, которая сегодня производит в Прейли натуральные лакомства для собак и экспортирует их более чем в 20 стран, девять лет назад началась с идеи продукта, которого тогда в Европе никто не предлагал. Однако путь от идеи до стабильной международной компании оказался далеко не простым. Разработка рецептуры заняла три года, первое время предприятие работало с большими убытками, а для производства продукции пришлось самостоятельно придумать и создать оборудование, аналогов которому в мире просто не существовало.
Тем не менее опыт Hi! Dog Chews показывает, что конкурентоспособный на международном рынке продукт можно создать и в регионе Латвии. В этой истории важна не только идея натурального лакомства для собак, но и способность долго работать над продуктом, преодолевать неудачи, разумно использовать доступную поддержку и найти свое место на рынке, где невозможно конкурировать с крупнейшими игроками только за счет объемов производства.
Идея, которая началась в Непале
Председатель правления Hi! Dog Chews Лига Алиева рассказывает, что история компании берет начало в Непале, где одна из ее владелиц и автор идеи Айя в то время жила и работала.
В Непале она познакомилась с традиционным молочным продуктом, который местные жители уже многие века используют как долго хранящуюся и богатую энергией пищу. Этот продукт очень твердый - его сушат и во время горных походов едят небольшими кусочками. Тогда у Айи возникла мысль адаптировать такой продукт и для собак. Она знала, что из Непала его уже экспортируют в Соединенные Штаты как натуральное лакомство для собак, где он пользуется большим спросом.
Однако, находясь в Непале, Айя не могла самостоятельно реализовать эту идею в Латвии. Поэтому она предложила Рамису - мужу Лиги - стать ее партнером по бизнесу. Рамис Алиев поверил в потенциал идеи и взял на себя ее практическую реализацию в Латвии, заложив основу компании, которая позже выросла в SIA Hi! Dog Chews. Позже к команде присоединилась и Лига Алиева, которая сейчас является председателем правления. "Он твердый, собаки его грызут, зубы становятся белее. И это натуральный продукт", - так Лига характеризует главные преимущества продукта.
На европейский рынок импортировать этот продукт из Непала было невозможно, поскольку строгие правила запрещали ввоз молочной продукции из стран, не входящих в Европейский союз. Именно это ограничение стало отправной точкой для новой идеи.
"Айя сказала: зачем что-то импортировать, если мы можем производить сами? У нас же есть коровы, есть молоко, есть люди - давайте попробуем", - вспоминает Лига.
Идея была простой, но ее реализация оказалась чрезвычайно сложной. У основателей компании не было ни готовой рецептуры, ни технологии, ни оборудования. Был только образец продукта из Непала и уверенность, что нечто подобное можно создать и в Латвии.
Первые эксперименты проходили в совершенно не промышленных условиях. Муж Лиги дома варил творог и пытался создать продукт, который по своим свойствам был бы похож на непальский сыр. "Он пришел домой из магазина с пакетом творога, варил его в квартире, а потом раскладывал сушиться на батареях. И говорил: это будет для собаки", - рассказывает Лига.
Поначалу самой Лиге эта идея казалась почти абсурдной - не только потому, что производство происходило прямо в квартире, но и потому, что девять лет назад отношение к домашним животным и их питанию в Латвии еще значительно отличалось от сегодняшнего.
"Мне это казалось чем-то невероятным. В Латвии культура отношения к животным еще не была такой, как в Европе и других странах мира. Мне это вообще казалось нереальным", - признается председатель правления.
Тем не менее в 2017 году компания была основана. Вначале в ней работали всего три человека. Лига присоединилась к работе постепенно. У нее был опыт работы в Службе поддержки села, подготовки проектов и взаимодействия с государственными учреждениями, что оказалось очень полезным для молодого предприятия.
Однако самое большое испытание было еще впереди. Хотя идея казалась простой, изготовление продукта оказалось чрезвычайно сложным.
Три года до идеальной рецептуры
Компании был нужен продукт, который был бы достаточно твердым, чтобы собака могла долго его грызть, но при этом не был хрупким и не ломался. Он должен был высыхать, не покрываться плесенью и при этом оставаться полностью натуральным. "Разработка рецептуры заняла три года", - говорит Лига. Этот этап потребовал не только терпения, но и значительных финансовых вложений.
Самым дорогим сырьем оказался творог, поэтому каждая неудачная попытка означала реальные расходы. Именно на этом этапе важную роль сыграло участие в бизнес-инкубаторе и возможность получить поддержку на закупку сырья. Это позволило экспериментировать с продуктом в то время, когда для молодой компании такие расходы были весьма существенными.
"Большое спасибо LIAA за это! Для нас это была очень важная поддержка", - говорит Лига.
Когда рецептуру наконец удалось разработать, компания начала очень быстро развиваться. Hi! Dog Chews создала продукт, аналогов которому в то время в Европе не было. Это стало серьезным преимуществом: не приходилось конкурировать с десятками похожих товаров и убеждать покупателей, почему стоит выбрать именно этот бренд.
Первые зарубежные клиенты пробовали новинку осторожно. Компания отправляла небольшие партии продукции, однако не всегда все проходило гладко. Иногда изделия ломались, и деньги приходилось возвращать покупателям. Тем не менее клиенты проявили терпение. "Они ждали, пока у нас все получится. И как только получилось, нам не пришлось вкладывать в рекламу ни цента. Информация стала передаваться из уст в уста", - вспоминает Лига.
Именно это стало одним из важнейших этапов роста компании. Продукт, которому не понадобилась агрессивная рекламная кампания, начал быстро распространяться среди покупателей и продавцов. Из Польши интерес к нему дошел до Великобритании и других европейских рынков.
Однако быстрый рост принес и новые вызовы. Компании потребовалось увеличить производственные мощности, приобрести оборудование и найти новых сотрудников. Проблема заключалась в том, что готового оборудования для производства такого продукта в мире просто не существовало. Hi! Dog Chews не могла просто приехать на специализированную выставку и купить готовую линию.
"Большинство нашего оборудования мы придумали сами. Мы сотрудничаем с людьми, которые изготавливают металлическое оборудование, рисуем, проектируем и придумываем, каким оно должно быть", - рассказывает Лига.
За прошедшие годы компания прошла путь от экспериментальных конструкций до современных автоматизированных производственных линий. Это один из примеров того, что развитие бизнеса далеко не всегда означает покупку готовых решений - иногда компании приходится создавать собственные технологии.
Более 20 стран экспорта
Сегодня Hi! Dog Chews производит около десяти тонн продукции в месяц. На латвийский рынок приходится всего около двух процентов общего объема продаж. "Латвийский рынок маленький. Люди покупают, но их просто мало. Нам нужно производить большие объемы, чтобы обеспечить нормальную цену, зарплаты и работу компании", - объясняет Лига. Поэтому экспорт для компании стал не просто возможностью для роста, а необходимостью.
Сегодня Hi! Dog Chews экспортирует продукцию более чем в 20 стран. Долгое время одним из важнейших рынков была Великобритания, однако в последние годы ее постепенно догоняет Германия. Продукция также поставляется в Скандинавию, Австралию, Гонконг, Израиль и Украину.
При этом Hi! Dog Chews сознательно не стремится выйти на все возможные рынки. Например, Соединенные Штаты сейчас не входят в число приоритетных направлений, поскольку там уже широко представлен аналогичный продукт из Непала, который продается по более низкой цене.
На европейском рынке работают и другие производители подобных лакомств. Одним из конкурентов является крупная бельгийская компания с гораздо большими объемами производства. Однако стратегия Hi! Dog Chews заключается не в том, чтобы стать крупнейшим производителем. Компания делает ставку на небольших клиентов и высокое качество продукции.
Сегодня Hi! Dog Chews предлагает три основные категории продукции: базовый продукт с несколькими вкусами, хрустящие лакомства и порошок для пожилых собак, которые уже не могут грызть твердые изделия.
Недавно компания начала выпускать и новый продукт - с печенью. При этом печень используется не только как ароматизатор или краситель - ее кусочки действительно присутствуют в составе.
"Если мы добавляем печень, значит, это действительно печень. Если добавляем укроп, значит, мы действительно кладем укроп. Это не зеленый краситель для сырного продукта", - подчеркивает Лига.
Именно натуральность остается одним из главных принципов компании. В продукцию не добавляют связующие вещества, а состав стараются сделать максимально простым.
Hi! Dog Chews продолжает искать новые возможности для развития продукции. Совместно с исследователями Рижского технического университета компания разрабатывает новый продукт, и это будет не просто очередной вкус уже существующего лакомства.
Идея заключается в создании небольших натуральных лакомств, которые можно использовать во время дрессировки собак. Такой продукт ставит перед разработчиками новые технологические задачи. Он должен быть натуральным, вкусным и одновременно достаточно прочным, чтобы не рассыпаться. Без использования связующих веществ добиться этого непросто.
Именно такие проекты показывают, что инновации не всегда означают создание чего-то совершенно нового для всего мира. Иногда они заключаются в поиске нового способа адаптировать уже существующую идею под конкретную потребность.
Кризисы, которые становятся возможностями для роста
Опыт компании показывает, что кризисы не всегда означают только потери. Период Covid-19 для Hi! Dog Chews стал временем роста. Люди больше времени проводили дома вместе с домашними животными и искали способы занять собак. "Ковид был для нас золотым временем", - признает Лига.
Однако на компанию повлияли и другие события. После решений США о введении импортных тарифов непальский продукт стал менее конкурентоспособным на американском рынке, и его поставки в большей степени начали направляться в Европу. Это создало дополнительную конкуренцию для латвийского предприятия.
"Продукт дешевле, и люди очень часто выбирают товар именно потому, что он дешевле, особо не изучая состав и не понимая разницу", - объясняет Лига.
В этой ситуации Hi! Dog Chews не стала конкурировать по цене, а продолжила делать ставку на качество, натуральный состав и долгосрочные отношения с клиентами.
Рост без кредитов
Одним из решений компании стало развитие в основном за счет собственных заработанных средств. Первые три года были очень сложными - Hi! Dog Chews работала с убытками, и компании постоянно приходилось думать о том, как обеспечить выплату зарплат и справиться с долгами. Однако предприятие продолжало работать. Когда производство наконец начало быстро расти, компания смогла постепенно погасить задолженности и инвестировать заработанные средства обратно в развитие.
Одновременно предприятие использует доступные государственные инструменты поддержки, включая помощь в цифровизации и развитии экспорта. Цифровизация началась с очень практической необходимости. Раньше учет на складе велся вручную - с помощью бумажных листов и журналов. Сейчас компания может отслеживать путь продукта от получения сырья до его местонахождения на складе.
"Я могу даже из дома отследить любой продукт - от доставки сырья до того, где он находится на складе, кто его сортировал и что с ним делал", - рассказывает Лига.
В компании считают, что программами поддержки стоит пользоваться еще и потому, что они помогают быстрее реализовать необходимые изменения. Иногда предприятие понимает, что какой-то процесс нужно улучшить, но в повседневной работе просто не хватает времени. Проект может стать тем импульсом, который заставит наконец решить конкретную задачу.
Самый важный ресурс - люди
Одним из важнейших ресурсов компании являются отношения с людьми. Сейчас в Hi! Dog Chews работают 22 сотрудника, и Лига особо подчеркивает, что текучесть кадров на предприятии очень низкая.
По ее мнению, дело не только в том, что в Прейли меньше возможностей для трудоустройства.
"Если ты заботишься о своих сотрудниках, если ты платишь им хорошую зарплату, если есть страховка и вы вместе отмечаете праздники, им приятно приходить на работу".
В компании, где производственный цикл длительный, стабильность сотрудников имеет особое значение. Продукт сушится около пяти недель. "Если у меня будет текучесть кадров, человек сегодня изготовит продукт, а готовым он станет только через пять недель. И только тогда я пойму, что продукт был произведен неправильно", - объясняет Лига. Поэтому опытные сотрудники для компании - это не просто рабочая сила, а хранители знаний. Они знают процесс, понимают значение продукта и берут ответственность за результат.
Лига применяет такой же подход и к клиентам. Цель компании - не постоянно искать новых покупателей, а строить долгосрочные отношения. "По сути, те, кто к нам приходит, остаются. Личное отношение действительно приносит плоды", - признает она.
Для руководителя важны не только результаты компании, но и ответственность перед сотрудниками и их семьями. "У тебя есть 22 человека, за которых ты отвечаешь. Есть даже семьи, где и муж, и жена работают у нас. Нужно обеспечить зарплаты и смены. Все это постоянно держишь в голове", - признается Лига.
Ее главная мечта - чтобы компания продолжала существовать и в будущем. "Для меня это почти как ребенок. Это мое дело от сердца. Я думаю об этом вечером, езжу в отпуск с компьютером. Для меня это важно", - говорит она.
Лига надеется, что когда-нибудь в компании смогут работать и ее внуки.
Неудача как указатель на пути
Оглядываясь на девять лет существования компании, Лига считает, что один из главных принципов - не бояться пробовать. По ее мнению, у предпринимателей в регионах Латвии есть возможности для развития, однако многие ими не пользуются, потому что боятся спрашивать, подавать заявки на поддержку или признавать, что чего-то не знают. Ее предпринимательскую философию хорошо отражают слова мужа, которые он когда-то сказал: "Каждая неудача - это указатель на пути к успеху".
В опыте компании неудача - это не конец, а возможность понять, что пошло не так, и в следующий раз действовать иначе. Каждый неудачный эксперимент с продуктом, каждый сложный экспортный рынок и каждый финансово тяжелый период дали опыт, который помог компании продолжать развиваться.
История Hi! Dog Chews - это история компании, которая нашла главную возможность для роста в очень специфическом продукте, а свою стабильность - в терпении, качестве и способности самостоятельно создавать решения.
От пакета творога на батарее до десяти тонн продукции в месяц и экспорта более чем в 20 стран - этот путь не был прямым. Но именно неудачные эксперименты, финансовые ограничения и отсутствие готовых технологий заставили компанию создать собственный подход.
И, возможно, именно в этом заключается главный вывод этой истории - международно конкурентоспособный продукт не всегда начинается с большой фабрики или огромных инвестиций. Иногда он начинается с очень простого вопроса: если мы не можем этот продукт привезти, может быть, мы можем создать его сами?