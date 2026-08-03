День, когда Европа поднимет глаза к небу. Что нужно знать о редком солнечном затмении 12 августа

Для жителей Латвии это событие тоже будет хорошо заметно, хотя полной фазы у нас не будет. Вечером 12 августа можно будет наблюдать частичное солнечное затмение: в Риге Луна закроет около 80% солнечного диска, а в западной части страны - немного больше, примерно до 81%. В восточных районах затмение будет менее глубоким - около 66%. Наблюдение начнется примерно в 20:04, максимальная фаза в районе 20:57-20:59, а завершится затмение около 21:22. При этом Солнце будет находиться очень низко над западным горизонтом, поэтому лучше заранее выбрать открытое место без деревьев и зданий. И, конечно, даже при таком глубоком частичном затмении смотреть на Солнце можно только через специальные сертифицированные очки для наблюдения затмений.