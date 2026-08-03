День, когда Европа поднимет глаза к небу. Что нужно знать о редком солнечном затмении 12 августа
12 августа 2026 года жители десятков стран смогут наблюдать одно из самых ожидаемых астрономических событий последних лет - полное солнечное затмение. Миллионы людей уже планируют поездки в Испанию, Исландию и Гренландию, где Луна полностью закроет Солнце, а день на несколько минут превратится в сумерки. Для материковой Европы это первое полное солнечное затмение с 1999 года.
Почему именно это затмение вызывает такой ажиотаж
Полные солнечные затмения происходят на Земле примерно раз в 18 месяцев. Однако увидеть их из конкретной точки планеты удается крайне редко. Полоса полной фазы очень узкая - обычно около 100-200 километров, а в остальных регионах наблюдается лишь частичное затмение. Поэтому многие любители астрономии специально отправляются в путешествия, чтобы попасть именно в зону полной фазы.
Особенность затмения 2026 года в том, что оно пройдет над густонаселенными районами Европы. Для Испании это первое полное солнечное затмение с 1905 года, а для материковой Европы - первое с августа 1999 года.
Где будет видно полное затмение
Полная фаза пройдет по узкому маршруту через:
- север России;
- восточную Гренландию;
- запад Исландии;
- Атлантический океан;
- север Испании;
- небольшой участок северо-востока Португалии.
Максимальная продолжительность полной фазы составит около 2 минут 18 секунд. Именно в этот момент можно будет увидеть солнечную корону - внешнюю атмосферу Солнца, которая обычно скрыта его ярким светом.
А что увидят остальные страны
Частичное затмение смогут наблюдать жители большей части Европы, северо-западной Африки, Канады, Аляски и северо-востока США.
Во многих европейских странах Луна закроет более 90% солнечного диска. Например:
- Великобритания и Ирландия - до 96%;
- Франция - около 90%;
- Бельгия, Швейцария и север Италии - до 88-95%.
Даже частичная фаза такого масштаба заметно изменяет освещенность: становится прохладнее, свет приобретает необычный оттенок, а тени становятся особенно резкими.
Почему люди едут за тысячи километров
Во время полной фазы происходит то, что невозможно увидеть ни в один другой день:
- небо темнеет почти как ночью;
- становятся видны яркие планеты и самые яркие звезды;
- вокруг Солнца появляется серебристая корона;
- животные нередко начинают вести себя так, словно наступил вечер.
Эти несколько минут многие называют одним из самых сильных впечатлений в жизни. Поэтому гостиницы в некоторых районах Испании и Исландии начали бронировать еще за многие месяцы до события, а научные организации готовят специальные наблюдательные экспедиции.
Что будут изучать ученые
Полные солнечные затмения дают редкую возможность исследовать солнечную корону, процессы на поверхности Солнца и влияние резкого исчезновения солнечного света на атмосферу Земли. Во время затмения NASA планирует использовать специальные самолеты и десятки научных аэростатов, чтобы увеличить время наблюдений и собрать данные о поведении солнечной короны и изменениях в атмосфере.
Можно ли смотреть без защиты
Во время всех частичных фаз смотреть на Солнце без специальных сертифицированных очков категорически нельзя - это может привести к необратимому повреждению зрения.
Исключение составляет только короткий период полной фазы для тех, кто находится непосредственно в полосе полного затмения. Как только первые лучи Солнца снова появляются из-за Луны, защиту необходимо надеть немедленно.
А что будет в Латвии?
Для жителей Латвии это событие тоже будет хорошо заметно, хотя полной фазы у нас не будет. Вечером 12 августа можно будет наблюдать частичное солнечное затмение: в Риге Луна закроет около 80% солнечного диска, а в западной части страны - немного больше, примерно до 81%. В восточных районах затмение будет менее глубоким - около 66%. Наблюдение начнется примерно в 20:04, максимальная фаза в районе 20:57-20:59, а завершится затмение около 21:22. При этом Солнце будет находиться очень низко над западным горизонтом, поэтому лучше заранее выбрать открытое место без деревьев и зданий. И, конечно, даже при таком глубоком частичном затмении смотреть на Солнце можно только через специальные сертифицированные очки для наблюдения затмений.