"Хочу ли я есть такого лосося?" Латвийка увидела неприятную правду в поездке по фьордам Норвегии

Во время путешествий по Норвегии такие фермы можно увидеть прямо с дороги. Издалека они кажутся обычными плавучими платформами, но именно здесь выращивается большая часть атлантического лосося, который затем попадает в магазины по всей Европе, в том числе и в Латвии.