"Хочу ли я есть такого лосося?" Латвийка увидела неприятную правду в поездке по фьордам Норвегии
Во время поездки по Норвегии я увидела картины, которые мгновенно мысленно возвратили меня в продуктовые магазины Латвии. Я невольно вспомнила аккуратно разложенные на льду куски филе лосося. И задумалась: действительно ли страдания такого количества рыб стоят того, чтобы каждую неделю покупать и есть лосося?
Розовое филе лосося на прилавке выглядит безупречно. Однако путь этой рыбы к столу покупателя нередко начинается в огромных рыбоводческих хозяйствах, расположенных в норвежских фьордах, где в одном морском садке могут содержаться сотни тысяч лососей.
Во время путешествий по Норвегии такие фермы можно увидеть прямо с дороги. Издалека они кажутся обычными плавучими платформами, но именно здесь выращивается большая часть атлантического лосося, который затем попадает в магазины по всей Европе, в том числе и в Латвии.
Условия содержания рыбы в подобных хозяйствах уже много лет вызывают споры. Критики сравнивают их с промышленным выращиванием кур в клетках, указывая на высокую плотность посадки, проблемы с благополучием животных и негативное влияние на окружающую среду.
Лососевая отрасль ежегодно приносит Норвегии миллиарды евро и остается одной из важнейших экспортных сфер экономики страны. Вместе с тем она считается одной из самых критикуемых отраслей пищевой промышленности Европы из-за экологических последствий и вопросов, связанных с благополучием выращиваемой рыбы.
Поскольку норвежский лосось является одним из самых популярных импортных рыбных продуктов в Латвии, дискуссия о его производстве касается и латвийских потребителей. На этом фоне все чаще возникает вопрос: каким может быть решение? Стоит ли сократить потребление лосося или вовсе отказаться от него, либо сделать ставку на более экологичные способы его выращивания?