Женщина в Марупе пыталась отравить всю семью - расследование одного из самых шокирующих дел завершено
В Латвии завершено расследование уголовного дела о попытке убийства двух человек в Марупе. По данным Государственной полиции, 8 декабря 2025 года женщина 1981 года рождения отравила медикаментами своего сына и гражданского мужа, а затем попыталась покончить с собой тем же способом.
Расследование было завершено 22 июля этого года. Материалы уголовного дела переданы в прокуратуру Пригородного района Риги для начала уголовного преследования. Во время досудебного расследования полицейские собрали доказательства и признали женщину подозреваемой. В качестве меры пресечения ей избран арест.
Уголовный процесс был начат сразу после происшествия 8 декабря 2025 года по факту попытки умышленного убийства двух человек. По версии следствия, женщина намеренно отравила своего гражданского мужа и сына лекарственными препаратами, после чего также приняла медикаменты, пытаясь совершить самоубийство.
Дело квалифицировано по части четвертой статьи 15 и пункту 2 статьи 118 Уголовного закона Латвии - покушение на убийство. За такое преступление предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы либо лишение свободы на срок от 15 до 20 лет с пробационным надзором сроком до трех лет. Суд также может назначить конфискацию имущества.
Государственная полиция напоминает, что в соответствии с законом любое лицо считается невиновным, пока его вина не будет доказана в установленном порядке и подтверждена вступившим в силу решением суда.