Женщина в Марупе пыталась отравить всю семью - расследование одного из самых шокирующих дел завершено

Дело квалифицировано по части четвертой статьи 15 и пункту 2 статьи 118 Уголовного закона Латвии - покушение на убийство. За такое преступление предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы либо лишение свободы на срок от 15 до 20 лет с пробационным надзором сроком до трех лет. Суд также может назначить конфискацию имущества.