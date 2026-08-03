Стала известна причина массовой гибели рыбы в латвийских реках

Во время экспресс-исследований специалисты измерили электропроводность воды, уровень pH, температуру воды и концентрацию растворенного кислорода. Результаты показали, что в реках Стенде и Ирбе уровень растворенного кислорода оказался критически низким. В реке Стенде его концентрация в разных точках измерений составила от 0,072 до 0,076 мг/л, а в реке Ирбе — от 0,039 до 0,047 мг/л. Для сравнения, в реке Ринда концентрация растворенного кислорода достигала 5,87 мг/л, что не представляет угрозы для рыбы.