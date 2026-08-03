Стала известна причина массовой гибели рыбы в латвийских реках
После сильных дождей в реках Стенде и Ирбе произошла массовая гибель рыбы. Проверка показала, что причиной стало критическое снижение уровня кислорода в воде, вызванное естественными природными процессами, а не загрязнением.
На выходных, получив информацию о массовой гибели рыбы в реке Стенде, Государственная служба окружающей среды (Valsts vides dienests - VVD) обследовала реки Стенде, Ринда и Ирбе, а также провела экспресс-анализ качества воды. Результаты показали, что причиной гибели рыбы в реках Стенде и Ирбе стал критически низкий уровень растворенного кислорода в воде, возникший вследствие естественных процессов после интенсивных дождей и разложения органических веществ на затопленных территориях.
После сильных ливней на затопленных лугах усилились естественные процессы разложения органики, в ходе которых потребляется большое количество кислорода. Когда эта вода попадает в реки, концентрация растворенного кислорода резко снижается, создавая для рыбы неблагоприятные, а местами и критические условия.
Во время экспресс-исследований специалисты измерили электропроводность воды, уровень pH, температуру воды и концентрацию растворенного кислорода. Результаты показали, что в реках Стенде и Ирбе уровень растворенного кислорода оказался критически низким. В реке Стенде его концентрация в разных точках измерений составила от 0,072 до 0,076 мг/л, а в реке Ирбе — от 0,039 до 0,047 мг/л. Для сравнения, в реке Ринда концентрация растворенного кислорода достигала 5,87 мг/л, что не представляет угрозы для рыбы.
При этом показатели pH и электропроводности воды в реке Стенде соответствовали естественным параметрам, существенных отклонений выявлено не было. Это свидетельствует о том, что причиной гибели рыбы стало не загрязнение, а природные процессы, вызванные обильными осадками.
Государственная служба окружающей среды продолжит мониторинг качества воды в реках Стенде и Ирбе в ближайшие дни, чтобы оценить, улучшается ли ситуация и возвращается ли концентрация растворенного кислорода к естественному уровню.