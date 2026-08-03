Европу накрывает новая волна изнуряющей жары - в ряде стран ожидается до +40 градусов
После экстремально жаркого июля Европа вступила в август с новой волной опасной погоды. Наиболее тяжелые дни ожидаются в Центральной и Юго-Восточной Европе, где температура приблизится к +40 градусам. Жара затронет десятки миллионов жителей и туристов, усилит риск лесных пожаров и создаст дополнительную нагрузку на энергетику.
По данным на понедельник, 3 августа, раскаленный воздух, ранее охвативший западную часть континента, смещается на восток. Особенно высокие температуры прогнозируются в Австрии, Венгрии, Хорватии, Сербии, Румынии, Италии, Албании и других странах Балканского региона.
В Будапеште и Вене температура воздуха может подняться до +37 градусов, в Загребе - до +36, в Тиране - до +35, а в Бухаресте - примерно до +33 градусов. При этом в отдельных районах Центральной и Южной Европы столбики термометров приблизятся к отметке +40 градусов.
Прохладнее не станет и в западной части континента. В Риме ожидается около +36 градусов, а в Париже - до +34. Жаркая погода также сохранится в отдельных районах Франции, Испании, Германии, Швейцарии и стран Бенилюкса. Ранее синоптики предупреждали, что масштабная область высокого давления способна охватить почти всю Европу - от Пиренейского полуострова до Центральной Европы и Средиземноморья.
Самые тяжелые пять дней еще впереди
По предварительным прогнозам, наиболее интенсивная жара в Центральной и Юго-Восточной Европе может продлиться до пяти дней. Это означает, что заметного облегчения во многих странах не ожидается как минимум до конца рабочей недели.
В отдельных регионах высокие температуры могут сохраниться и дольше. Французские метеорологи ранее указывали на выраженную положительную температурную аномалию в период с 3 по 9 августа. При этом точные сроки завершения волны жары пока остаются неопределенными, поскольку многое будет зависеть от того, сможет ли более прохладный атлантический воздух пробиться вглубь континента.
Особую опасность представляют не только дневные максимумы, но и очень теплые ночи. В крупных городах нагретые здания и асфальт медленно отдают накопленное тепло, поэтому температура ночью может оставаться высокой. Организм в таких условиях не успевает восстановиться, а квартиры без кондиционеров практически не остывают.
В Австрии уже установлен новый рекорд
Нынешняя волна жары стала продолжением аномально жаркого лета. В конце июля в австрийском Визельбурге была зарегистрирована температура +40,3 градуса. Это новый июльский рекорд страны и всего на 0,2 градуса ниже абсолютного температурного максимума Австрии, установленного в августе 2003 года.
Рекордные значения показывают, что жара затронула не только традиционно знойное Средиземноморье, но и страны Центральной Европы, где длительные периоды с температурой около +40 градусов раньше считались значительно более редким явлением.
Жара угрожает энергетике
Высокая температура сопровождается продолжительной засухой и снижением уровня воды в реках. Особенно сложная ситуация складывается на Дунае, который используется для охлаждения атомных электростанций и работы гидроэлектростанций.
В Венгрии из-за недостаточного уровня воды пришлось ограничить работу большей части единственной в стране атомной электростанции. В Румынии власти были вынуждены принимать дополнительные меры для обеспечения достаточного притока воды к атомной электростанции Чернаводэ.
В Сербии снижение уровня Дуная уже ударило по выработке электроэнергии. Сообщается, что одна из крупнейших гидроэлектростанций страны работала примерно на 20 процентов своей мощности. В некоторых городах Центральной Европы принимаются меры по сокращению энергопотребления, включая временное отключение цифровых рекламных экранов.
Одновременно резко растет спрос на электроэнергию из-за массового использования кондиционеров, вентиляторов и холодильного оборудования. Таким образом, жара одновременно увеличивает потребление энергии и ограничивает возможности ее производства.
Риск пожаров смещается на восток
Еще одна серьезная угроза - лесные и природные пожары. В конце июля особенно тяжелая ситуация наблюдалась во Франции и Испании, однако теперь зона максимального риска постепенно смещается в сторону Италии, Греции, Балкан и Центральной Европы.
В Евросоюзе предупреждали, что сочетание высокой температуры, сухого воздуха, ветра и отсутствия дождей создает условия, при которых огонь может возникать и распространяться чрезвычайно быстро. Дополнительная авиация и пожарные подразделения заранее размещены в Центральной и Восточной Европе, чтобы при необходимости оперативно направить их в наиболее пострадавшие районы. При этом опасность не исчезла и на западе континента. Во Франции и Испании продолжают бороться с последствиями масштабных пожаров, которым способствовали продолжительная засуха и неоднократные волны жары.
Почему Европа снова раскаляется
Новая волна жары связана с устойчивой областью высокого давления, которая блокирует движение более прохладных воздушных масс и способствует продолжительному прогреву поверхности. Одновременно воздушные потоки приносят в Европу горячий воздух из Северной Африки.
Подобную атмосферную конфигурацию часто называют тепловым куполом. В такой ситуации область высокого давления словно удерживает горячий воздух над одной территорией, а ясное небо позволяет солнцу ежедневно усиливать нагрев.
Европа в последние десятилетия нагревается быстрее среднемирового уровня. На фоне общего повышения температуры волны жары становятся более частыми, продолжительными и интенсивными. Особенно опасно то, что они следуют одна за другой, не оставляя достаточно времени для восстановления людей, растительности, рек и энергетической инфраструктуры.