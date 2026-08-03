Европу накрывает новая волна изнуряющей жары - в ряде стран ожидается до +40 градусов

В Евросоюзе предупреждали, что сочетание высокой температуры, сухого воздуха, ветра и отсутствия дождей создает условия, при которых огонь может возникать и распространяться чрезвычайно быстро. Дополнительная авиация и пожарные подразделения заранее размещены в Центральной и Восточной Европе, чтобы при необходимости оперативно направить их в наиболее пострадавшие районы. При этом опасность не исчезла и на западе континента. Во Франции и Испании продолжают бороться с последствиями масштабных пожаров, которым способствовали продолжительная засуха и неоднократные волны жары.