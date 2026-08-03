Что вы для нас делаете и на какие деньги живете? Эксперт объяснил, почему общество требует ответов от НПО

Отвечая на вопрос, идет ли речь прежде всего о деньгах или об идеологии, эксперт заявил, что обе составляющие тесно связаны. Он также поддержал инициативы премьер-министра Андриса Кулбергса, однако считает, что ситуацию можно было предотвратить с помощью более грамотной коммуникации. "У нас огромные проблемы с коммуникацией. У нас тысячи специалистов по коммуникации, но я не понимаю, что происходит. Они не умеют объяснять людям ситуацию. А может быть, руководители просто не доверяют своим специалистам", - отметил Рубенис. По его словам, именно недостаток своевременных и понятных разъяснений нередко становится причиной общественного недоверия.