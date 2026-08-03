Что вы для нас делаете и на какие деньги живете? Эксперт объяснил, почему общество требует ответов от НПО
Дискуссия о финансировании неправительственных организаций в Латвии показала гораздо более глубокую проблему, считает журналист и председатель Союза театральных деятелей Латвии Ояр Рубенис. По его мнению, общество до сих пор плохо понимает, чем занимаются многие НПО и на какие средства они существуют.
Обсуждение финансирования неправительственных организаций (НПО) в Латвии выявило не только вопросы о распределении бюджетных средств, но и серьезные проблемы с прозрачностью и коммуникацией. Такое мнение в эфире TV24 высказал Ояр Рубенис. По его словам, сам факт того, что тема получила широкий общественный резонанс, можно считать положительным явлением.
"Первый вопрос - еще раз объяснить обществу, что такое неправительственные организации. Этот вопрос наконец-то поднялся. Но сами неправительственные организации этого в полной мере не сделали. Это их огромная ошибка", - заявил Рубенис.
По мнению эксперта, большинство организаций должны гораздо активнее рассказывать обществу, чем они занимаются, какие задачи выполняют и из каких источников получают финансирование. "Что мы делаем? Что предлагаем обществу? На какие деньги существуем? Источников финансирования несколько. Многие НПО поддерживаются европейскими фондами и Европейским союзом, там требуется софинансирование. Люди должны понимать, как появляются эти деньги", - отметил он.
Особое внимание Рубенис уделил необходимости большей открытости в распределении государственных и европейских средств. Он признался, что и сам пытался разобраться в механизмах финансирования.
"Я до сих пор пытался разобраться, как работает Фонд интеграции общества. Очень хотелось бы, чтобы обществу четко и понятно объянили, куда уходят эти немалые деньги и как они распределяются. Возможно, я просто не нашел нужной информации, но она должна быть доступной", - сказал он.
При этом журналист подчеркнул, что далеко не вся общественная деятельность должна оплачиваться государством. В качестве примера он привел собственный опыт участия в работе консультативных органов. "Я состою в Театральном совете при Министерстве культуры. Это общественная работа. Мне никто не платит ни цента за участие в заседаниях. Мне также никто не платит за работу в конкурсных комиссиях по выбору директоров культурных учреждений", - рассказал Рубенис.
Отвечая на вопрос, идет ли речь прежде всего о деньгах или об идеологии, эксперт заявил, что обе составляющие тесно связаны. Он также поддержал инициативы премьер-министра Андриса Кулбергса, однако считает, что ситуацию можно было предотвратить с помощью более грамотной коммуникации. "У нас огромные проблемы с коммуникацией. У нас тысячи специалистов по коммуникации, но я не понимаю, что происходит. Они не умеют объяснять людям ситуацию. А может быть, руководители просто не доверяют своим специалистам", - отметил Рубенис. По его словам, именно недостаток своевременных и понятных разъяснений нередко становится причиной общественного недоверия.
Говоря о финансировании общественных организаций, эксперт подчеркнул, что государственные средства должны выделяться лишь в тех случаях, когда НПО выполняют конкретные задачи по поручению государства или реализуют проекты при поддержке европейских программ. "Если государство говорит:
"НПО, приходите, помогите нам выполнить конкретную задачу", - тогда оно вправе выделять на это деньги. Но в остальных случаях организация должна убеждать людей и спонсоров поддержать ее деятельность", - считает он.
В качестве примера прозрачной работы Рубенис привел благотворительную организацию Ziedot.lv. "У меня, например, к Ziedot.lv вообще нет вопросов. Там можно посмотреть отчеты, увидеть, куда идут деньги и что делается. Все достаточно открыто и понятно", - сказал он.
По мнению эксперта, в Латвии существуют сотни организаций, о деятельности которых общество практически ничего не знает, и именно это становится причиной недоверия. "Я как обычный налогоплательщик хочу сказать: это деньги налогоплательщиков. И у меня, как и у любого другого человека, есть полное право спросить у НПО, как используются эти средства. Это касается не только неправительственных организаций, но и всех, кто получает публичное финансирование", - подчеркнул Рубенис.