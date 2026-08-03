Государство потратило миллионы на курсы латышского, но единой системы до сих пор нет
За последние годы государство выделило миллионы евро на обучение взрослых латышскому языку, однако система курсов по-прежнему остается разрозненной и сложной для понимания.
К такому выводу пришел аналитический центр Providus. Его эксперты отмечают, что различные государственные учреждения предлагают схожие программы обучения, но по разным правилам. В результате качество курсов отличается, а желающим изучать латышский язык трудно разобраться, где и как можно пройти обучение. Между тем правительство обещает создать единую систему к 2029 году.
Авторы исследования указывают, что сейчас фактически одна и та же услуга предоставляется тремя разными способами и для разных целевых групп. Парламентский секретарь Министерства культуры Иварс Аболиньш признал, что обучение латышскому языку давно следовало централизовать.
«Мне непонятно, почему процесс обучения так долго оставался раздробленным. В итоге мы видим, что часть людей, в том числе беженцев из Украины, обучают не только на латышском, но и на русском языке», — отметил он.
В 2024 и 2025 годах на программы обучения латышскому языку было израсходовано 9,2 млн евро. Курсы прошли около 11 тысяч человек. Однако, по данным Providus, сравнивать эффективность различных программ сложно, поскольку результаты оцениваются по разным критериям. В одних программах обязательным условием является успешная сдача государственного экзамена по латышскому языку, в других — нет. В среднем экзамен успешно сдали около 50–55% участников.
Еще одной серьезной проблемой остается доступность информации. Руководитель общества Ar pasaules pieredzi Latvijā Анна Лусе отмечает, что многие приезжие просто не знают, где можно изучать латышский язык, на каких языках доступна информация о курсах и как на них записаться. По ее мнению, нынешняя система представляет собой настоящий хаос.
Чтобы изменить ситуацию, Министерство образования и науки планирует создать единую систему обучения взрослых латышскому языку. Предполагается, что она обеспечит единые стандарты качества и более простой доступ к курсам независимо от категории обучающихся. На создание новой системы дополнительно потребуется около 8 млн евро. Ввести ее в действие планируется к 2029 году.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что латвийским нацменьшинствам выдадут десятки тысяч евро на укрепление латышского языка.