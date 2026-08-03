Государство потратило миллионы на курсы латышского, но единой системы до сих пор нет

В 2024 и 2025 годах на программы обучения латышскому языку было израсходовано 9,2 млн евро. Курсы прошли около 11 тысяч человек. Однако, по данным Providus, сравнивать эффективность различных программ сложно, поскольку результаты оцениваются по разным критериям. В одних программах обязательным условием является успешная сдача государственного экзамена по латышскому языку, в других — нет. В среднем экзамен успешно сдали около 50–55% участников.