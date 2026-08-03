В ЕС вступили в силу новые правила для ИИ: что изменится для пользователей уже сейчас

«Европа это предвидела. С принятием Регламента об ИИ мы заложили четкую, основанную на оценке рисков и долгосрочную основу для создания надежного искусственного интеллекта. Это обеспечивает правовую определенность для инноваторов, одновременно защищая общественные интересы. Вступление регламента в силу — важный шаг к тому, чтобы ИИ стал чем-то, что люди и предприятия понимают, чему доверяют и что приносит пользу всему обществу», — сказала она.