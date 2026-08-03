В ЕС вступили в силу новые правила для ИИ: что изменится для пользователей уже сейчас
Европейский союз начинает применять новые правила для искусственного интеллекта. Теперь чат-боты должны будут предупреждать пользователей, а дипфейки и другой созданный ИИ контент - получать специальную маркировку.
С воскресенья вступила в силу большая часть требований Регламента ЕС об искусственном интеллекте, а также начали применяться и новые нормы о прозрачности, согласно которым определенные системы искусственного интеллекта должны будут информировать пользователей о том, что они взаимодействуют с ИИ, а также о том, что контент был создан или изменен искусственным интеллектом.
Исполнительный заместитель председателя Еврокомиссии по вопросам технологического суверенитета, безопасности и демократии Хенна Вирккунен заявила, что искусственный интеллект может принести людям и предприятиям исключительную пользу. Однако, по ее словам, вред может возникнуть, если ИИ не спроектирован или не используется должным образом, а самые передовые модели создают риски совершенно нового масштаба.
«Европа это предвидела. С принятием Регламента об ИИ мы заложили четкую, основанную на оценке рисков и долгосрочную основу для создания надежного искусственного интеллекта. Это обеспечивает правовую определенность для инноваторов, одновременно защищая общественные интересы. Вступление регламента в силу — важный шаг к тому, чтобы ИИ стал чем-то, что люди и предприятия понимают, чему доверяют и что приносит пользу всему обществу», — сказала она.
Согласно новым нормам, чат-боты и другие интерактивные системы ИИ должны будут сообщать пользователям, что те общаются с искусственным интеллектом, а не с человеком. Дипфейки (изображения, видео или аудио, измененные или созданные с помощью ИИ) должны будут иметь соответствующую маркировку. Контент, созданный или измененный искусственным интеллектом, также должен будет содержать машиночитаемые метки для облегчения его идентификации.
Цель состоит в том, чтобы сократить число случаев мошенничества и манипуляций и помочь людям делать осознанный выбор. Регламент также устанавливает более четкие обязательства для предприятий и предлагает практическую помощь в подтверждении соответствия требованиям. Еврокомиссия уже опубликовала первый список из более чем 180 организаций, подписавших Кодекс практик по обеспечению прозрачности контента, созданного ИИ, которым вводятся в действие соответствующие нормы.
По мере того как искусственный интеллект становится все более мощным и все активнее проникает в нашу повседневную жизнь, Регламент об ИИ поможет обеспечить его безопасную разработку, внедрение и использование.
В рамках пакета по упрощению регулирования ИИ применение норм для систем искусственного интеллекта высокого риска было отложено до 2 декабря 2027 года. Применение норм для систем ИИ высокого риска, интегрированных в регулируемые продукты, отложено до 2 августа 2028 года. Также были введены новые запреты для систем ИИ, которые без согласия создают контент откровенно сексуального характера и материалы, изображающие сексуальное насилие над детьми. Эти нормы вступят в силу со 2 декабря 2026 года.