Европа могла столкнуться с катастрофой в воздухе из-за посылки из Вильнюса

Одна посылка загорелась в аэропорту Лейпцига перед погрузкой в самолет. Вторая вспыхнула на складе DHL в Бирмингеме. Посылка, доставленная в Польшу, загорелась в перевозившем ее грузовике. Четвертое отправление, перевозившееся автомобилем DPD, удалось перехватить невредимым. Это позволило следователям установить механизм работы устройств и оценить создаваемую ими угрозу. Следователи также обнаружили тестовые посылки, отправленные в США и Канаду, а также еще два отправления, перехваченных в Амстердаме.