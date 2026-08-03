Европа могла столкнуться с катастрофой в воздухе из-за посылки из Вильнюса
Самолет должен был подняться в воздух ранним утром, однако неожиданная задержка полностью изменила ход событий. Всего через 13 минут в аэропорту сработало устройство, которое могло привести к катастрофе уже во время полета.
Задержка рейса предотвратила возможную трагедию в воздухе, когда в 2024 году из Вильнюса в Европу отправили посылки с зажигательными устройствами. Об этом в понедельник в суде Вильнюса заявил старший директор по операционной поддержке европейской сети безопасности немецкой логистической компании DHL Филипп Бауэр.
Суд вызвал его в качестве свидетеля, чтобы выяснить, как через компанию были отправлены две из четырех опасных посылок. Одна из них загорелась в аэропорту Лейпцига непосредственно перед погрузкой в самолет. Вторая вспыхнула на складе DHL в Бирмингеме, Великобритания.
"В ходе расследования мы установили, что обе посылки были отправлены из Вильнюса. Всю собранную информацию мы передали Литве", - сообщил Бауэр.
Он рассказал суду, как маркируют и перевозят посылки, подтвердив, что точное местоположение каждого отправления внутри контейнера фиксируется. Благодаря этой системе отслеживания следователи смогли точно установить источник возгорания. В соответствующем контейнере находились 140 посылок.
Бауэр признал, что действовавшие до происшествий меры безопасности оказались недостаточными. Посылки проверяли с помощью рентгена, однако зажигательные устройства обнаружить не удалось. После случившегося протоколы безопасности были усилены.
"Нам повезло, что самолет задержался. Он должен был вылететь в 5.30, а зажигательное устройство сработало в 5.43", - заявил представитель DHL.
По его словам, последствия могли быть значительно тяжелее, если бы пожар начался, когда самолет уже находился в воздухе. Посылка загорелась непосредственно перед погрузкой на борт.
По делу о террористических актах, при которых через международные курьерские службы DHL и DPD из Литвы отправляли посылки с зажигательными и взрывоопасными устройствами, обвинения предъявлены гражданину Литвы Александру Шуранову, гражданам Украины Вадиму Борсуку и Василю Ковачу, имеющему гражданство России и Литвы Данилу Енцу и гражданину России Эльдару Салманову.
Возраст обвиняемых составляет от 23 до 69 лет. Им вменяют совершение террористического акта и участие в организованной террористической группе, целью которой было совершение преступлений террористического характера.
В июле 2024 года из Литвы в Великобританию и Польшу были отправлены четыре посылки. Они попали в сортировочный центр в Германии, откуда должны были быть направлены дальше.
Одна посылка загорелась в аэропорту Лейпцига перед погрузкой в самолет. Вторая вспыхнула на складе DHL в Бирмингеме. Посылка, доставленная в Польшу, загорелась в перевозившем ее грузовике. Четвертое отправление, перевозившееся автомобилем DPD, удалось перехватить невредимым. Это позволило следователям установить механизм работы устройств и оценить создаваемую ими угрозу. Следователи также обнаружили тестовые посылки, отправленные в США и Канаду, а также еще два отправления, перехваченных в Амстердаме.
В обвинении указано, что причиненный ущерб составил 126 тысяч евро в Германии, почти 400 тысяч евро в Великобритании и около 62 тысяч евро в Польше. По версии обвинения, опасные посылки из Литвы отправлял Шуранов, используя поддельные данные.
Это уголовное дело было выделено из более масштабного расследования, в рамках которого к настоящему времени установлены как минимум 16 граждан разных государств, участвовавших в организации, планировании и содействии террористическим преступлениям в различных странах.
Правоохранительные органы Литвы, Польши, Нидерландов, Германии и Великобритании, работавшие в составе совместной следственной группы под координацией Eurojust, сорвали готовившиеся атаки в Европе с использованием самовоспламеняющихся посылок и установили участников схемы.
Следствие пришло к выводу, что преступления организовывали и координировали лица, связанные с российской военной разведкой. Дело было передано в суд в начале марта.