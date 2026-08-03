Латвия может создать новый экспортный продукт масштаба Skype и Nokia
Латвия может получить новый технологический продукт, способный выйти далеко за пределы страны. Его разработчики рассчитывают решить одну из главных проблем строительства, которая возникает уже после того, как дроны собрали огромные объемы данных.
К 2034 году объем мирового рынка беспилотных летательных аппаратов, предназначенных для строительства, достигнет 20,4 миллиарда долларов США. Среднегодовые темпы роста составят 14,2%. Латвия, которую в Европе уже признают одним из центров разработки и применения беспилотных технологий, может занять важное место в новой цепочке создания стоимости.
"Если у эстонцев был Skype, а у Финляндии - Nokia, то мы можем создать следующий экспортный продукт, объединяющий полный цикл работы с пространственными данными - от их получения до хранения, просмотра, анализа и совместного использования. Сегодня одной из главных проблем отрасли остается работа с данными после их сбора. Информация получена, но проанализировать ее или даже просто открыть крупные файлы зачастую очень сложно", - говорит сооснователь AirScout и Telpa.io Борис Андреев.
AirScout работает с беспилотными технологиями уже более десяти лет. Компания занимается съемкой зданий, инженерных сооружений и объектов энергетики с помощью дронов, лазерного сканирования и других технологий получения пространственных данных.
За это время команда накопила терабайты информации и пришла к выводу, что главная проблема заключается уже не в сборе данных, а в их дальнейшем использовании.
"Почти во всех крупных проектах мы видим одну и ту же картину. Ортофотокарты хранятся на одном компьютере, облака точек можно открыть только в специализированном приложении, BIM-модель находится у проектировщика, а панорамы в формате 360 градусов - еще в одной отдельной системе. Всей команде - заказчику, проектировщику, строителю и владельцу объекта - пользоваться этими данными сложно. AirScout уже применяет Telpa.io в работе со своими клиентами в строительной и энергетической отраслях, а теперь в рамках пилотной программы мы открываем платформу для первых внешних пользователей", - рассказывает Борис Андреев.
Строительство и смежные отрасли становятся все более цифровыми, однако пространственные данные по-прежнему остаются разрозненными и труднодоступными. Для решения этой проблемы компания AirScout запустила новый проект Telpa.io.
По словам Андреева, Латвия уже сильна в разработке беспилотных технологий и предоставлении услуг аэросъемки. Telpa.io должен стать следующим звеном этой экосистемы, обеспечив удобную работу со всеми пространственными данными проекта после их получения.
Компания не собирается конкурировать с производителями или операторами дронов. Ее задача - дополнить их работу и сделать собранные данные доступными и полезными для всех участников проекта. Вместе с официальным запуском Telpa.io начинает пилотную программу для предприятий региона.
Сооснователь нового сервиса подчеркивает, что такое решение обладает высоким экспортным потенциалом.
"В Латвии мы много говорим о необходимости создавать продукты с высокой добавленной стоимостью. Telpa.io - это программное обеспечение и приложение, которое можно развивать и экспортировать по всему миру, не открывая офис в каждой стране. Мы хотим, чтобы Латвия экспортировала не только технологии получения пространственных данных, но и интеллектуальные решения, позволяющие использовать эти данные максимально эффективно", - отмечает Андреев.
Экспортный потенциал связан и с тем, что эффективная работа с пространственными данными является проблемой не только для Латвии. Об этом свидетельствуют исследования, проведенные в разных странах мира.
В Европе услуги для строительной отрасли составляют 31,2% рынка услуг, связанных с беспилотными технологиями. В исследовании, опубликованном в 2023 году в журнале Frontiers in Built Environment, были опрошены 248 специалистов строительной отрасли.
Авторы пришли к выводу, что главным препятствием для внедрения беспилотных технологий остается сложная интеграция данных в действующие строительные системы, а также нехватка специализированного программного обеспечения.
Независимое исследование, опубликованное в Scientific Reports в 2025 году⁴, подтвердило ту же тенденцию. После решения вопросов регулирования следующим серьезным препятствием становится отсутствие удобных инструментов для интеграции данных и доступа к ним.
К аналогичным выводам пришли и британские исследователи. Они также назвали нехватку подходящего программного обеспечения и сложность объединения пространственных данных с BIM одними из главных ограничений отрасли.
Иными словами, сегодня получить данные с помощью дрона относительно просто. Гораздо сложнее сделать так, чтобы ими могли пользоваться все участники проекта без специализированных программ и мощных рабочих станций.
Именно эту проблему решает Telpa.io. Платформа позволяет получить доступ к пространственным данным через обычный интернет-браузер.
"Сейчас Telpa.io объединяет на одной платформе пространственные данные из разных источников - дронов, лазерного сканирования, BIM-моделей, панорам в формате 360 градусов, фотографий, видео и других технологий. Следующий этап развития предусматривает объединение этих данных с инженерной, финансовой и другой информацией по проекту, а также с графиками работ", - объясняет Борис Андреев.
В дальнейшем с помощью искусственного интеллекта планируется создать единую цифровую модель объекта. Такая система сможет автоматически анализировать ход строительства, контролировать качество выполнения работ, сравнивать фактическое состояние объекта с проектом, отслеживать финансовый прогресс, выявлять риски и помогать участникам проекта принимать более обоснованные решения. "Мы не создаем еще одно приложение для просмотра данных. Наша цель - сформировать единую цифровую среду, которая объединит пространственные данные объекта, BIM-модели, документы и важнейшую информацию о проекте в одной цифровой модели. Мы уверены, что именно такие интеллектуальные системы в ближайшие годы станут новым стандартом управления зданиями, инженерными сооружениями и инженерными активами", - заключает Борис Андреев.