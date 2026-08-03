Латвия может создать новый экспортный продукт масштаба Skype и Nokia

"Почти во всех крупных проектах мы видим одну и ту же картину. Ортофотокарты хранятся на одном компьютере, облака точек можно открыть только в специализированном приложении, BIM-модель находится у проектировщика, а панорамы в формате 360 градусов - еще в одной отдельной системе. Всей команде - заказчику, проектировщику, строителю и владельцу объекта - пользоваться этими данными сложно. AirScout уже применяет Telpa.io в работе со своими клиентами в строительной и энергетической отраслях, а теперь в рамках пилотной программы мы открываем платформу для первых внешних пользователей", - рассказывает Борис Андреев.