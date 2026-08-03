"После выборов придется жить вместе" - мнение о последствиях агрессивной политической риторики
Предвыборная борьба в Латвии становится все жестче, однако споры об идеях и решениях все чаще уступают место уничижительной риторике и попыткам разделить общество на "своих" и "чужих". О том, как дегуманизация в публичной коммуникации угрожает демократии и устойчивости государства, рассуждает Элина Гринхофа, руководитель направления по представительству интересов Латвийского гражданского альянса.
Как отмечает Элина Гринхофа, в ходе нынешней кампании особенно заметна тенденция, при которой политики все реже спорят об идеях и конкретных решениях и все чаще ставят под сомнение легитимность отдельных людей, организаций и целых групп общества.
Особенно отчетливо это проявляется в отношении гражданского общества и неправительственных организаций. В публичном пространстве звучат обобщения, уничижительные определения и предположения о мотивах, компетентности или лояльности организаций.
"Критика в демократии необходима, однако ее место все чаще занимает риторика, цель которой заключается уже не в дискуссии, а в дискредитации", - подчеркивает представитель Латвийского гражданского альянса.
По ее словам, общество все заметнее разделяют на "своих" и "чужих", "правильных" и "неправильных". При этом подобный подход нельзя связывать только с одной идеологией, политическим лагерем или общественной группой. Нетерпимость постепенно превращается в распространенный способ коммуникации, при котором оппонента воспринимают уже не как человека с другой точкой зрения, а как того, чье право участвовать в публичной жизни следует поставить под сомнение.
Гринхофа считает, что именно с языка начинается дегуманизация. Речь идет не об открытом насилии, а о прозвищах, оскорбительных определениях и систематическом представлении отдельных людей или организаций как проблемы. Такая риторика постепенно меняет представление общества о допустимых границах публичного общения. Высказывания, которые еще недавно вызвали бы широкое осуждение, все чаще воспринимаются как обычная часть политической борьбы.
Особая ответственность в этой ситуации, по мнению Гринхофы, лежит на политиках и других общественных лидерах. Они не только принимают политические решения, но и формируют нормы публичной коммуникации.
"Если политик выбирает дегуманизирующую или уничижительную риторику, он фактически устанавливает новую планку допустимого", - отмечает она.
Подобное поведение политиков легитимизирует словесную агрессию и в обществе. Она распространяется в социальных сетях, комментариях и повседневных разговорах, поскольку люди получают косвенный сигнал, что подобный стиль общения допустим.
Именно поэтому Латвийский гражданский альянс в этом году начал инициативу, посвященную безопасности гражданского пространства и устойчивости демократии. В ходе обсуждений с представителями общественных организаций, экспертами и государственными учреждениями участники пришли к выводу, что продолжительная агрессивная и поляризующая коммуникация может удерживать людей от участия в общественной жизни.
Она также снижает доверие к демократическим процессам и постепенно ослабляет гражданское общество. При этом, как указывает Гринхофа, решить проблему исключительно с помощью законов и других юридических инструментов невозможно.
Необходим более широкий подход, предусматривающий укрепление политической культуры, развитие уважительного общения и медиаграмотности, а также создание эффективных механизмов реагирования на систематическую клевету и разжигание ненависти в интернете.
В Латвийском гражданском альянсе связывают качество публичной коммуникации и с устойчивостью государства. В стране все чаще говорят о всеобъемлющей государственной обороне, предполагающей, что безопасность Латвии зависит не только от вооруженных сил и государственных учреждений, но и от готовности общества участвовать, брать на себя ответственность и вносить собственный вклад. Однако такая модель не может работать без взаимного доверия.
"Люди должны быть уверены, что участие в общественных процессах не означает автоматического превращения в объект публичного презрения или очернения", - подчеркивает Гринхофа.
По ее мнению, наряду с практическими решениями необходимо четкое политическое лидерство. Когда в публичном пространстве нарушаются границы уважительной дискуссии, высшие должностные лица государства должны давать происходящему ясную оценку. Это необходимо не для ограничения свободы слова или вмешательства в политические дебаты, а для подтверждения того, что человеческое достоинство и взаимное уважение в демократическом государстве не являются вопросом личного выбора.
События последнего года и особенно предвыборная риторика, по мнению Гринхофы, показывают, что публичному пространству все чаще не хватает независимого ценностного ориентира. Речь идет об авторитетной инстанции, способной четко обозначить момент, когда острая политическая дискуссия превращается в унижение людей, дегуманизацию или нормализацию ненависти.
В связи с этим представитель Латвийского гражданского альянса предлагает обсудить, достаточны ли существующие в стране институциональные механизмы. В частности, возникает вопрос, способна ли Комиссия Сейма по мандатам, этике и заявлениям эффективно реагировать на подобные случаи. Также, по ее мнению, более заметную роль мог бы играть омбудсмен. Его независимый мандат позволил бы давать авторитетную оценку тому, соответствует ли публичная коммуникация основным ценностям демократического общества.
Гринхофа напоминает, что предвыборная кампания рано или поздно закончится, однако людям и после выборов придется жить вместе, решать общие проблемы и укреплять устойчивость государства.
Особенно важно это в условиях, когда рядом с Латвией находится государство-агрессор, которое систематически использует внутренние разногласия демократических стран, чтобы подрывать доверие граждан к институтам и друг к другу. "Качество публичной коммуникации - это не только вопрос политической культуры. Это одно из условий устойчивости общества", - заключает представитель Латвийского гражданского альянса.