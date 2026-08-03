"После выборов придется жить вместе" - мнение о последствиях агрессивной политической риторики

По ее словам, общество все заметнее разделяют на "своих" и "чужих", "правильных" и "неправильных". При этом подобный подход нельзя связывать только с одной идеологией, политическим лагерем или общественной группой. Нетерпимость постепенно превращается в распространенный способ коммуникации, при котором оппонента воспринимают уже не как человека с другой точкой зрения, а как того, чье право участвовать в публичной жизни следует поставить под сомнение.