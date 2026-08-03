В Литве хотят убрать из школьной программы Ломоносова и заменить его Шевченко

Шевченко – классик литературы и деятель национального возрождения, которого часто называют основоположником современной украинской литературы. Среди его произведений – сборник стихов «Кобзарь», поэмы «Разрытая могила», «Гамалия», «Еретик». В Вильнюсе, в Украинском сквере, установлен памятник этому поэту, также в столице Литвы есть улица, названная в его честь.