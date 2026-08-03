В Литве хотят убрать из школьной программы Ломоносова и заменить его Шевченко
В Литве предложили пересмотреть школьную программу по литературе. Премьер-министр считает, что произведения Михаила Ломоносова больше не должны использоваться для воспитания патриотизма, а их место может занять творчество Тараса Шевченко.
Премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс предлагает исключить из учебных программ автора, прославляющего империализм России. Как сообщила в понедельник канцелярия правительства, премьер предложил Министерству образования, науки и спорта скорректировать принятые в 2022 году программы общеобразовательных школ и «больше не учить литовских школьников патриотизму и гражданственности на текстах Михаила Ломоносова, писателя, прославлявшего имперские войны России».
Синкявичюс также предложил включить в школьную программу классика украинской литературы Тараса Шевченко, чтобы «литовская молодежь лучше узнала идентичность украинского народа и тексты, которые ее формировали».
Ломоносов – русский ученый и писатель XVIII века, открывший наличие атмосферы у Венеры. Он писал научные и литературные труды, среди которых – «Письмо о правилах российского стихотворства», ода «На взятие Хотина», трактат «Слово о пользе химии».
Шевченко – классик литературы и деятель национального возрождения, которого часто называют основоположником современной украинской литературы. Среди его произведений – сборник стихов «Кобзарь», поэмы «Разрытая могила», «Гамалия», «Еретик». В Вильнюсе, в Украинском сквере, установлен памятник этому поэту, также в столице Литвы есть улица, названная в его честь.